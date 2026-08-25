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फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल का हार्ट सेंटर फिर हुआ बंद, महंगी चिकित्सा मशीनें बाहर ले जाने पर शुरू हुआ विवाद

फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल का मेडिट्रिना हार्ट सेंटर फिर हुआ बंद ( ETV Bharat )

फरीदाबादः बीके सिविल अस्पताल फरीदाबाद में पीपीपी मोड पर चल रहा मेडिट्रिना ग्रुप का हार्ट सेंटर एक बार फिर बंद हो गया है. सेंटर बंद होने के बाद वहां रखी महंगी चिकित्सा मशीनों और अन्य उपकरणों को बाहर ले जाने की कोशिश को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया और सामान से लदे दो ट्रकों को अस्पताल परिसर से बाहर जाने से रोक दिया. पुलिस के पास पहुंचा मामलाः हार्ट सेंटर में रखी चिकित्सा मशीनों और अन्य उपकरणों को दो ट्रकों में भरकर बाहर ले जाया जा रहा था. इसकी जानकारी मिलने पर वकील संजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि "करोड़ों रुपये की कीमत वाले उपकरण बिना विभागीय अनुमति के अस्पताल से बाहर ले जाए जा रहे थे." बीके सिविल अस्पताल से मेडिट्रिना हार्ट सेंटर बंद होने के बाद विवाद (ETV Bharat)