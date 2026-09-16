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मेदिनीनगर टाउन थाना का बदलेगा स्वरूप! परिसर में डेवलप किया जा रहा पार्क

मेदिनीनगर टाउन थाना को हाईटेक और पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा. इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Medininagar Town Police Station
मेदिनीनगर टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 7:20 PM IST

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पलामूः पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर टाउन थाना का स्वरूप बदलने वाला है. टाउन थाना को हाईटेक और पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा. मेदिनीनगर टाउन थाना में पार्क भी डेवलप किया जा रहा है. दरअसल, मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है. मेदिनीनगर में कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, डीसी, एसपी समेत कई प्रमंडल स्तर के कार्यालय हैं. पलामू में वीआईपी मूवमेंट या कोई भी बड़े मामले मेदिनीनगर टाउन थाना की भूमिका होती है. थाना कैंपस में पार्क के साथ-साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है.

कुछ दिनों पहले थाना के अगल-बगल से अतिक्रमण को हटाया गया था. थाना के अगल-बगल के इलाके को सुरक्षा को ध्यान में रखकर नो पार्किंग जोन घोषित किया गया था. टाउन थाना परिसर में उच्च क्षमता के सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं.

मेदिनीनगर टाउन थाना को बनाया जा रहा हाईटेक

दरअसल, मेदिनीनगर शहरी इलाके में 1.10 लाख के करीब आबादी रहती है. पूरे शहर की जिम्मेवारी मेदिनीनगर टाउन थाना पर है. मेदिनीनगर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर टाउन थाना को मॉडल थाना के रूप में डेवलप किया जा रहा है और कई इलाकों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. टाउन थाना के स्वरूप के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं. थाना परिसर में अलग-अलग विंग भी बनाए जाएंगे, जो आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे.

पलामू एसपी ने दी जानकारी

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने हाल के दिनों में कई बार टाउन थाना का निरीक्षण भी किया है. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि टाउन थाना को मॉडल थाना के रूप में डेवलप किया जा रहा है और कई बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है. टाउन थाना में पार्क बनाया जाना है और कई सुविधाएं बढ़ाई जा रही है.

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