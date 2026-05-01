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बदलने वाला है पलामू के दिल का स्वरूप, छह मुहान को बनाया जाएगा ग्रीन जोन!

पलामू: प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के छह मुहान को पलामू का दिल कहा जाता है. छह मुहान पर छह अलग-अलग दिशा से रास्ता आ कर मिलती है. इस जगह को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद चौक के नाम से भी जाना जाता है.

दरअसल, देश में कुछ ही इलाके हैं जहां छह अलग अलग रास्ते एक जगह पर मिलते हैं. पलामू में छह मुहान की तस्वीर बदलने वाली है. मेदिनीनगर नगर निगम ने इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की है करीब पांच करोड़ रुपए की लागत से इसे ग्रीन जोन बनाया जाएगा.

पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा छह मुहान को ग्रीन जोन बनाया जाएगा. (ETV Bharat)

इस इलाके में ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी. छह मुहान ई-व्हीकल चार्जर के सुविधा उपलब्ध की जाएगी. वर्तमान में नगर निगम के एक भवन को तोड़कर उसे स्ट्रीट वेंडर के लिए मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा. पूरे इलाके को सजाया जाएगा ताकि शहर के लोग इलाके में मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सके. बच्चों के खेलने और उनके लिए अलग से फूड जोन भी बनाएं जाएंगे.