ETV Bharat / state

झारखंड नगर निकाय चुनाव: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशियों के पास कितनी है संपत्ति? जानने के लिए पढ़ें खबर

पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं. पलामू का मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र से 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. मेदिनीनगर का मेयर पद सामान्य महिला के लिए रिजर्व है. नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने शपथ पत्र जमा किया है.

शपथ पत्र में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी संपत्ति, नगद, जेवर एवं जमीन का ब्यौरा साझा किया है. नगर निगम क्षेत्र से अरुणा शंकर, आईसा सिंह, जयश्री गुप्ता, जानकी देवी, नम्रता त्रिपाठी, पूनम सिंह, मीना गुप्ता, मेघा श्रीराम कुमार सिंह, शीला कुमारी और श्वेता विकास कुमारी चुनावी मैदान में हैं.

सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. कई प्रत्याशियों के पास लाखों की जमीन एवं जेवर है. प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्यौरा, जिला प्रशासन के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.