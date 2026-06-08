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KGMU में बाहर फेंकी मिलीं 5 लाख रुपये की दवाएं, HRF स्टोर की लापरवाही की जांच शुरू

HRF स्टोर से जुड़ी 5 लाख रुपये की दवाएं बाहर फेंकी हुई मिलीं. ( ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में एक बार फिर दवाओं को लेकर लापरवाही सामने आई है. यहां हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड यानी HRF स्टोर से जुड़ी करीब 5 लाख रुपये की दवाएं बाहर फेंकी हुई मिलीं. मामले का खुलासा होने के बाद KGMU प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं.

HRF स्टोर का काम मरीजों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराना है लेकिन स्टोर में रखरखाव और निगरानी में बरती गई लापरवाही के कारण ये दवाएं खराब हो गईं और उन्हें बाहर फेंकना पड़ा. इससे सरकारी पैसे की बर्बादी के साथ मरीजों को भी नुकसान पहुंचा.

KGMU में HRF सिस्टम पहले से ही विवादों में रहा है. पिछले साल एक रिपोर्ट में सामने आया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में HRF और लोकल परचेज फंड से करोड़ों रुपये की दवाएं खरीदी गईं.

हालांकि इन दवाओं की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई और सप्लाई करने वाली कंपनियों को फटाफट पूरा भुगतान कर दिया गया. आरोप है कि इस दौरान कुछ बड़े अधिकारियों की दवा कंपनियों से मिलीभगत भी थी.

मरीज लगातार शिकायत करते रहे हैं कि HRF काउंटर पर जो दवा 500 रुपये में मिल सकती है, वही बाहर मेडिकल स्टोर से 2500 रुपये में खरीदनी पड़ती है. इसके अलावा कई बार डॉक्टर HRF में मौजूद दवाएं न लिखकर बाहर की महंगी दवाएं लिख देते हैं. इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है.

इन शिकायतों को देखते हुए KGMU प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं.अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट शुरू किया गया है ताकि पता चल सके कि डॉक्टर कौन सी दवाएं लिख रहे हैं. साथ ही HRF के सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन किया जा रहा है.