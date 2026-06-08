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KGMU में बाहर फेंकी मिलीं 5 लाख रुपये की दवाएं, HRF स्टोर की लापरवाही की जांच शुरू

हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड, HRF स्टोर से जुड़ी 5 लाख रुपये की दवाएं बाहर फेंकी हुई मिलीं. इसके बाद KGMU प्रशासन हरकत में आ गया.

KGMU LUCKNOW
HRF स्टोर से जुड़ी 5 लाख रुपये की दवाएं बाहर फेंकी हुई मिलीं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:56 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में एक बार फिर दवाओं को लेकर लापरवाही सामने आई है. यहां हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड यानी HRF स्टोर से जुड़ी करीब 5 लाख रुपये की दवाएं बाहर फेंकी हुई मिलीं. मामले का खुलासा होने के बाद KGMU प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं.

HRF स्टोर का काम मरीजों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराना है लेकिन स्टोर में रखरखाव और निगरानी में बरती गई लापरवाही के कारण ये दवाएं खराब हो गईं और उन्हें बाहर फेंकना पड़ा. इससे सरकारी पैसे की बर्बादी के साथ मरीजों को भी नुकसान पहुंचा.

KGMU में HRF सिस्टम पहले से ही विवादों में रहा है. पिछले साल एक रिपोर्ट में सामने आया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में HRF और लोकल परचेज फंड से करोड़ों रुपये की दवाएं खरीदी गईं.

हालांकि इन दवाओं की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई और सप्लाई करने वाली कंपनियों को फटाफट पूरा भुगतान कर दिया गया. आरोप है कि इस दौरान कुछ बड़े अधिकारियों की दवा कंपनियों से मिलीभगत भी थी.

मरीज लगातार शिकायत करते रहे हैं कि HRF काउंटर पर जो दवा 500 रुपये में मिल सकती है, वही बाहर मेडिकल स्टोर से 2500 रुपये में खरीदनी पड़ती है. इसके अलावा कई बार डॉक्टर HRF में मौजूद दवाएं न लिखकर बाहर की महंगी दवाएं लिख देते हैं. इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है.

इन शिकायतों को देखते हुए KGMU प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं.अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट शुरू किया गया है ताकि पता चल सके कि डॉक्टर कौन सी दवाएं लिख रहे हैं. साथ ही HRF के सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन किया जा रहा है.

नई व्यवस्था में डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर HRF में मौजूद दवाओं की सूची देखेंगे और उसी में से दवा चुनकर पर्चे पर लिखेंगे. इससे डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच कमीशन के खेल पर रोक लगने की उम्मीद है.

5 लाख की दवाएं बाहर फेंके जाने के मामले में KGMU प्रशासन ने जांच समिति बना दी है.

समिति यह पता लगाएगी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई, दवाएं खराब क्यों हुईं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि जांच के बाद निश्चित तौर पर इस मामले के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

KGMU के अधिकारियों का कहना है कि मरीजों को सस्ती और सही दवा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. HRF सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर को अगले 10 दिनों में लागू करने की तैयारी है. इसके बाद OPD में कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि मरीजों को बाहर से दवा न खरीदनी पड़े.

फिलहाल मरीज और उनके परिजन इस मामले को लेकर नाराज हैं. उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और KGMU प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

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