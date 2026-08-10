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भिवानी में सील परिसर से दवाइयां गायब, दीवार तोड़कर निकालीं नशे और गर्भपात की दवाइयां, CMO ने पुलिस की निगरानी पर उठाए सवाल

भिवानी में सील परिसर की दीवार तोड़कर दवाइयां गायब होने का मामला सामने आया है. CMO ने पुलिस निगरानी पर सवाल उठाए हैं.

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भिवानी में सील परिसर से दवाइयां गायब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 1:29 PM IST

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भिवानी: भिवानी में अवैध नशे की दवाइयों और गर्भपात से जुड़ी दवाइयों की बिक्री के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बीच सील परिसर से दवाइयां गायब होने का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर परिसर में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की थीं. इसके बाद परिसर को सील कर पुलिस की निगरानी में सौंप दिया गया था.

दीवार तोड़कर निकाली गईं दवाइयां: भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर सिंह शांडिल्य ने बताया कि, "4 तारीख को मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी. मौके पर तीन दुकानें मिलीं. इनमें एक दुकान में क्लीनिक चल रहा था और वहां बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद हुईं, जबकि दो स्टोर बंद थे. विभाग ने दवाइयों की इन्वेंट्री तैयार कर बंद कमरों को सील कर दिया था. कुछ दिन बाद पीछे की दीवार तोड़कर सील परिसर से दवाइयां निकाल ली गईं."

दीवार तोड़कर निकालीं नशे और गर्भपात की दवाइयां (ETV Bharat)

CMO ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: डॉ. रघुबीर सिंह शांडिल्य ने कहा कि, "सील किए गए परिसर की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लेकिन विभाग को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है और दोबारा एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी. हम इस मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखेंगे."

छापेमारी के दौरान भी सामने आई थी पुलिस से मदद की मांग: सीएमओ के मुताबिक छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को संबंधित व्यक्ति के गांव में घूमने की जानकारी मिली थी. टीम ने पुलिस से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके अनुसार पुलिस उसे लेकर नहीं आई. इसके बाद अब सील परिसर से दवाइयां गायब होने के आरोप ने कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

छह महीने से लगातार चल रही कार्रवाई: स्टेट टास्क फोर्स के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में मेडिकल स्टोर और निजी क्लीनिकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. इसका उद्देश्य अवैध रूप से नशे की दवाइयों और गर्भपात से संबंधित दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाना है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले करीब छह महीनों से इस दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है.

समाज से सहयोग की अपील: सीएमओ ने स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी अवैध दवाइयों की बिक्री के खिलाफ सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि, "अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों की बिक्री केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा." विभाग ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की है.

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