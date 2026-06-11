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दवा कनेक्शन पर स्वास्थ्य विभाग घिरा! ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर मेहरबानी का आरोप

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने सवाल उठाया है कि जब कंपनी के खिलाफ जानकारी विभाग के पास मौजूद थी, तब उसे ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई. उनका कहना है कि सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई न होना सीधे-सीधे मिलीभगत की ओर इशारा करता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में दवा खरीद को लेकर नया विवाद सामने आया है.कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने स्वास्थ्य मंत्री और सीजीएमएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आरोप है कि कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को छत्तीसगढ़ में न सिर्फ संरक्षण मिला, बल्कि सैकड़ों दवाओं की सप्लाई का ठेका भी दे दिया गया. अब कांग्रेस इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की आशंका जता रही है.

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

184 दवाओं का ठेका, संदेह के घेरे में टेंडर प्रक्रिया

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की 400 आवश्यक दवाओं में से 184 दवाओं का अनुबंध एक ही विवादित कंपनी को दिया गया. इसे लेकर टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. कांग्रेस का दावा है कि पूरे मामले में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार की बू आ रही है.

सात राज्यों में ब्लैकलिस्टेड, छत्तीसगढ़ में क्लीन चिट?

डॉ. गुप्ता ने सीजीएमएससी अधिकारियों के उस तर्क पर भी सवाल उठाया, जिसमें अलग-अलग राज्यों के ब्लैकलिस्टिंग नियमों का हवाला दिया गया था.कांग्रेस पूछ रही है कि जब कंपनी कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी, तब छत्तीसगढ़ में उसे योग्य कैसे माना गया?

अधिकारी और मंत्री दवा कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करता है.कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी नकली दवाएं सप्लाई करने में मशहूर है -डॉ राकेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, कांग्रेस

सीजीएमएससी के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल

कांग्रेस ने मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखा है.आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखा गया.

नियमों का पालन हुआ या नहीं?

कांग्रेस का दावा है कि सीजीएमएससी की निविदा शर्तों के मुताबिक यदि कोई कंपनी किसी अन्य राज्य में ब्लैकलिस्टेड होती है तो उसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई का प्रावधान है. आरोप है कि संबंधित कंपनी ने स्वयं इसकी जानकारी निगम को दी थी, फिर भी नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई.



नकली दवा और दवा खरीद को लेकर उठे इन आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.अब देखना होगा कि सरकार और सीजीएमएससी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं और क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाती है या नहीं.