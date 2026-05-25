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उत्तराखंड के रुड़की की अवैध फैक्ट्री में बनी दवाएं खपाई जा रहीं यूपी के आगरा और आसपास के जिलों में, जानें पूरा मामला

दवा की पैकिंग के फोटो अलीगढ़ के एक मध्यस्थ को भेजे जाते. जिस पर ही रुड़की की अवैध फैक्ट्री में दवाएं तैयार होती थीं.

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उत्तराखंड के रुड़की की अवैध फैक्ट्री में बनी दवाएं खपाई जा रहीं यूपी के आगरा और आसपास के जिलों में. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:09 PM IST

5 Min Read
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आगरा: आगरा और आसपास के जिलों में रुड़की की अवैध फैक्ट्री में बनाई दवाएं बेची जा रही थीं. पहले कुछ मात्रा में असली दवाएं खरीदी जाती थीं. जिनकी पैकिंग के फोटो अलीगढ़ के एक मध्यस्थ को भेजे जाते. जिस पर ही रुड़की की अवैध फैक्ट्री में दवाएं तैयार होती थीं. कई साल से ये खेल चल रहा था.

आगरा में 21 से 23 मई तक छापामार कार्रवाई करने वाली औषधि विभाग की टीमों की जांच में हुआ है. औषधि विभाग की ओर से कोतवाली थाना में तीन मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.

बता दें कि लखनऊ मुख्यालय से औषधि विभाग की टीमें बनाकर आगरा में 21 से 23 मई तक छापा मार कार्रवाई की. जिसमें 18 से अधिक दवाओं की एजेंसी और दुकानों पर कार्रवाई की गई. जिनकी छानबीन और गोदाम में भारी मात्रा में नकली, अवैध, सरकारी अस्पताल स्प्लाई, ईएसआई अस्पताल, सैन्य अस्पताल और सैंपल की दवाएं जब्त की गई हैं. जब्त दवाओं की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये हैं.

आगरा के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय और लखनऊ के सहायक औषधि आयुक्त बृजेश यादव ने बताया कि आगरा में सैंपल, सरकारी अस्पताल और सैन्य अस्पतलों की दवाओं के साथ ही रुड़की की अवैध फैक्ट्री से दवाएं बनाकर मंगवाने का खुलासा हुआ है, जो बसों के जरिए आगरा और आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थीं. आगरा के फुव्वारा दवा बाजार में औषधि विभाग के 29 निरीक्षकों की टीमें ने छापेमार कार्रवाई की.

गोदाम सील करके मुकदमा दर्ज कराया

औषधि विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर कई दवा कंपनियों ने शिकायत की थी कि उनके ब्रांड की डिमांड कम हुई है. जबकि, बाजार में हमारे ब्रांड की हूबहू दवाएं बेची जा रही हैं. जिस पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

इसमें जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की शिकायत ब्रांड ‘ओक्सालजिन-डीपी टैबलेट’ की नकली दवाएं बेचने की थी. जिस पर आगरा के औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार और इटावा के औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने हेल्थकेयर लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ 6 मई को श्री मेडिकल एजेंसी कम्मूटोला फुव्वारा पर छापा मारा था.

छापामार कार्रवाई में मौके पर फर्म के पार्टनर सुरेंद्र कुमार गुप्ता और उनके पुत्र अंशुल गुप्ता मिले. जांच में पता चला कि स्टॉक नेगेटिव है. जिसकी छानबीन में फर्म में 13,160 स्ट्रिप्स हैं, लेकिन खरीद के बिल नहीं हैं. लेजर स्टेटमेंट में भी केवल चार बैचों के बिल पाए गए. जो महाराष्ट्र की दो फर्मों के थे.

औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में सुरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि गोल्डन पैलेस के बेसमेंट में उनका गोदाम है. गोदाम की छानबीन में 2 अन्य दवाएं भी मिलीं. चार बैच की दवाइयों के नमूने लिए गए. गोदाम का लाइसेंस नहीं होने पर उसे सील किया गया.

इस मामले में सुरेंद्र गुप्ता आगरा, मयंक गुप्ता अलीगढ़, अन्नू अरोड़ा रुड़की, संयम अरोड़ा मुजफ्फरनगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

हवाला के जरिए किया जाता था भुगतान

आगरा के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि पूछताछ में अंशुल गुप्ता ने जानकारी दी कि एक साल में एक दवा विशेष की 7000 स्ट्रिप मंगाई थीं. असली ओक्सालजिन-डीपी खरीद कर उसी जैसी नकली दवा मयंक से बनवाते थे. जिसका कुछ भुगतान नकद, तो कुछ हवाला के जरिए किया जाता था.

इस पर सुरेंद्र गुप्ता और अलीगढ़ के मयंक को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की तो उत्तराखंड की अवैध फैक्ट्री में माल बनवाने की पुष्टि हुई. जिसके लिए सुरेंद्र गुप्ता पैकिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, निर्माण तिथि की फोटो भेजते थे. इसके बाद मोहर को एक्युरेट बताकर मयंक नकली माल बनाकर बस से आगरा भेजता था. जिसका भुगतान मयंक के घर या हाथरस-अलीगढ़ के रास्ते में किया जाता था.

रुड़की अवैध फैक्ट्री मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज
1. सुरेंद्र गुप्ता पुत्र सूरजभान गुप्ता, 43 अमिता विहार कर्मयोगी कमलानगर
2. मयंक गुप्ता पुत्र धर्मदेव गुप्ता, 2/3, निरंजन पुरी रामघाट, अलीगढ़
3. अन्नू अरोड़ा पुत्र आशुतोष कुमार, 405ए, नारायण विहार रेलवे रोड रुड़की हरिद्वार
4. संयम अरोड़ा पुत्र आशुतोष अरोड़ा, 160 अंसारी रोड आर्यपुरी, मुजफ्फरनगर
5. नारायण दास हंसराजनी पुत्र जमुना दास, 39 बी अमिता विहार, दयालबाग कमलानगर
6. पुनीत कटार पुत्र श्याम लाल, प्लाट नंबर 5, रेणुका बाग, कमलानगर


दो और मुकदमा दर्ज कराए गए

लखनऊ के सहायक औषधि आयुक्त बृजेश यादव ने बताया कि दवाओं के अवैध भण्डारण मामले में भी दो मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज कराए गए हैं. जिसमें एक आरोपी ज्योति ड्रग हाउस के मालिक नारायण दास हंसराजानी निवासी अमिता विहार, दयालबाग और दूसरे मुकदमे में नारायण दास हंसराजानी और उनका कर्मचारी पुनीत कटारा निवासी रेणुका बाग है. दोनों ही मुकदमे 22 मई की छापामार कार्रवाई के बाद किए गए हैं. जिसमें सैंपल की दवाएं, सरकारी और सैन्य सप्लाई की दवाओं का अवैध भण्डारण और लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोपी बनाया गया है.

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