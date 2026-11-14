ETV Bharat / state

देश के टॉप-10 जिला अस्पतालों में शुमार, रांची के सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है सर्दी-खांसी की दवा

दवा काउंटर, रांची सदर अस्पताल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड सरकार और राज्य का स्वास्थ्य महकमा राजधानी रांची के जिस सदर अस्पताल को एक मॉडल के रूप में पेश कर अन्य सदर अस्पतालों को इसका अनुसरण करने को कहता है. जिस रांची सदर अस्पताल को देश के टॉप 10 जिला अस्पतालों में से एक माना गया हो और जिस सदर अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर कायाकल्प अवार्ड, मुस्कान अवार्ड, क्वालिटी एश्योरेंस का NQAS (नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स / राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) सहित कई सम्मान मिले हों मगर उस अस्पताल में सर्दी-खांसी की भी दवा मरीजों को अस्पताल के फार्मेसी से न मिले तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे?

अस्पताल की फार्मेसी में दवा उपलब्ध नहीं