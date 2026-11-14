देश के टॉप-10 जिला अस्पतालों में शुमार, रांची के सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है सर्दी-खांसी की दवा
रांची के सदर अस्पताल की फार्मेसी में आम दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : November 14, 2026 at 4:02 PM IST
रांची: झारखंड सरकार और राज्य का स्वास्थ्य महकमा राजधानी रांची के जिस सदर अस्पताल को एक मॉडल के रूप में पेश कर अन्य सदर अस्पतालों को इसका अनुसरण करने को कहता है. जिस रांची सदर अस्पताल को देश के टॉप 10 जिला अस्पतालों में से एक माना गया हो और जिस सदर अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर कायाकल्प अवार्ड, मुस्कान अवार्ड, क्वालिटी एश्योरेंस का NQAS (नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स / राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) सहित कई सम्मान मिले हों मगर उस अस्पताल में सर्दी-खांसी की भी दवा मरीजों को अस्पताल के फार्मेसी से न मिले तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे?
अस्पताल की फार्मेसी में दवा उपलब्ध नहीं
रांची सदर अस्पताल में इन दिनों दवाखाने की यही स्थिति है. एलर्जी की सामान्य दवा स्ट्रीजीन से लेकर पैरासीटामोल और बच्चों की खांसी की सिरप तक उपलब्ध नहीं है, नतीजा सर्दी-खांसी से ग्रस्त बच्चों को लेकर माता-पिता सदर अस्पताल पहुंचते हैं, यहां ओपीडी में डॉक्टर मरीज का इलाज कर बीमारी के अनुसार दवा भी पर्चे पर लिखते हैं लेकिन फार्मेसी पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि जो दवा लिखी गई है वह अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है.
दवा नहीं दीः जयकरण साहू
रांची के चटकपुर से जयकरण साहू सर्दी खांसी से परेशान अपने दोनों बेटों को लेकर सदर अस्पताल में शिशु ओपीडी में दिखलाने लाते हैं. जयकरण बताते हैं कि ओपीडी में डॉक्टर साहब ने उनके बेटे को देखने के बाद पर्चे पर चार दवाएं लिखीं लेकिन यहां की फार्मेसी से कोई एक दवा भी नहीं मिली. जयकरण साहू बताते हैं कि जब उन्होंने दवा नहीं रहने की सूचना सार्वजनिक करने को कहा तो मुझे वहां के स्टाफ ने बहुत बेरुखी से लाल बिल्डिंग (प्रशासनिक भवन) जाने को कह दिया.
दवाओं की कमी यथाशीघ्र दूर की जाएगीः उपाधीक्षक
जब ईटीवी भारत ने सदर अस्पताल की फार्मेसी में आम दवाओं की कमी के बारे में उप-अधीक्षक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि दवाओं की कमी यथाशीघ्र दूर की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई भी दवा खत्म होने से पहले ही उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
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