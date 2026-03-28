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आगरा में मरीजों को सस्ती दवाई मिलना एक सपने जैसा, 108 जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों को नहीं है पूरा स्टॉक

जन औषधि केंद्र पर दवाइयों का टोटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : देशभर में आम लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं. इस पहल का मकसद हर वर्ग के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनकी आर्थिक बचत करना है. लेकिन अभी भी मरीजों को सस्ती दवाई मिलना एक सपने जैसा है. सरकारी आंकड़े देखें तो जन औषधि केंद्र की संख्या अभी ब्रांडेड मेडिकल स्टोर्स के मुकाबले महज एक प्रतिशत से अधिक है. जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाओं की लिस्ट में तमाम दवाएं जरूरतमंदों के लिए दूर की कौड़ी हैं. आगरा में 108 जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन यहां दवाओं को टोटा बना हुआ है. देश में अभी तक 18,646 जनऔषधि केंद्र ही खुल पाए हैं. मरीजों को सस्ती और अच्छी दवाएं मिलें इसको लेकर आगरा के वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जेनरिक दवाओं की बढ़ रही डिमांड. (Video Credit; ETV Bharat) 14 अप्रैल को होनी है सुनवाई : उन्होंने 2023 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. जिसमें केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सहित अन्य पक्षकारों को पार्टी बनाया है. इस मामले में सभी पक्ष अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है. 2014 तक देश में 80 केंद्र थे : बता दें कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी. 2014 तक देश में केवल 80 जन औषधि केंद्र ही खोले गए. 2014 में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो देश में जन औषधि केंद्र तेजी से खोले गए. केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश रही है कि हर नागरिक तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचे. गरीबों की जेब पर सबसे ज्यादा बोझ : दवाओं की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ रहा है. जिसमें दिहाड़ी मजदूर, सीमांत किसान, बुजुर्ग पेंशनभोगी, विधवा महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार शामिल हैं. डॉक्टर तक महंगी दवाएं लिखते हैं. कई बार तो पैसे के अभाव में लोग इलाज ही अधूरा छोड़ देते हैं या कई बार लोग कर्जा लेकर दवा खरीदते हैं. जानें किसा राज्य में कितने जन औषधि केंद्र. (Photo Credit; ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट में 2023 में लगाई जनहित याचिका : वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने बताया कि जेनरिक दवाओं और जन औषिध को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है. वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने बताया, 2002 में एमसीआई के व्यावसायिक आचरण संबंधी रेगुलेशन की धारा 1.5 में स्पष्ट किया गया था कि हर डॉक्टर दवाएं जेनरिक नाम से लिखेगा. 2016 के संशोधन में यह भी जोड़ा था कि दवाएं जेनरिक नाम से स्पष्ट और पठनीय अक्षरों में लिखी जाएं. 25 सितंबर 2020 को नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम लागू हुआ, तो इसकी धारा 60 और 61 के तहत पुराने रेगुलेशन प्रभावी बने रहे.