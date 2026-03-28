आगरा में मरीजों को सस्ती दवाई मिलना एक सपने जैसा, 108 जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों को नहीं है पूरा स्टॉक
मरीजों को सस्ती और अच्छी दवाएं मिलें इसको लेकर आगरा के वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:34 PM IST
आगरा : देशभर में आम लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं. इस पहल का मकसद हर वर्ग के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनकी आर्थिक बचत करना है. लेकिन अभी भी मरीजों को सस्ती दवाई मिलना एक सपने जैसा है. सरकारी आंकड़े देखें तो जन औषधि केंद्र की संख्या अभी ब्रांडेड मेडिकल स्टोर्स के मुकाबले महज एक प्रतिशत से अधिक है.
जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाओं की लिस्ट में तमाम दवाएं जरूरतमंदों के लिए दूर की कौड़ी हैं. आगरा में 108 जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन यहां दवाओं को टोटा बना हुआ है. देश में अभी तक 18,646 जनऔषधि केंद्र ही खुल पाए हैं. मरीजों को सस्ती और अच्छी दवाएं मिलें इसको लेकर आगरा के वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
14 अप्रैल को होनी है सुनवाई : उन्होंने 2023 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. जिसमें केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सहित अन्य पक्षकारों को पार्टी बनाया है. इस मामले में सभी पक्ष अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है.
2014 तक देश में 80 केंद्र थे : बता दें कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी. 2014 तक देश में केवल 80 जन औषधि केंद्र ही खोले गए. 2014 में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो देश में जन औषधि केंद्र तेजी से खोले गए. केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश रही है कि हर नागरिक तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचे.
गरीबों की जेब पर सबसे ज्यादा बोझ : दवाओं की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ रहा है. जिसमें दिहाड़ी मजदूर, सीमांत किसान, बुजुर्ग पेंशनभोगी, विधवा महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार शामिल हैं. डॉक्टर तक महंगी दवाएं लिखते हैं. कई बार तो पैसे के अभाव में लोग इलाज ही अधूरा छोड़ देते हैं या कई बार लोग कर्जा लेकर दवा खरीदते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में 2023 में लगाई जनहित याचिका : वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने बताया कि जेनरिक दवाओं और जन औषिध को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है.
वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने बताया, 2002 में एमसीआई के व्यावसायिक आचरण संबंधी रेगुलेशन की धारा 1.5 में स्पष्ट किया गया था कि हर डॉक्टर दवाएं जेनरिक नाम से लिखेगा. 2016 के संशोधन में यह भी जोड़ा था कि दवाएं जेनरिक नाम से स्पष्ट और पठनीय अक्षरों में लिखी जाएं. 25 सितंबर 2020 को नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम लागू हुआ, तो इसकी धारा 60 और 61 के तहत पुराने रेगुलेशन प्रभावी बने रहे.
धारा 30 के अनुसार, इसका उल्लंघन व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा. 23 अगस्त 2023 की अधिसूचना में भी इसे दोबारा स्पष्ट किया गया. यानी जेनरिक दवाएं लिखना विकल्प नहीं, बल्कि डॉक्टरों का दायित्व है. इसके साथ ही जनहित याचिका में मेरा दूसरा बिंदु दवाओं की कीमत को लेकर है. जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है.
जेनरिक दवाओं से इलाज का खर्चा हुआ कम : वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने बताया कि संसद में दिए गए जवाबों में स्वीकार किया गया है कि जेनरिक दवाएं 50 से 90 फीसदी तक सस्ती होती हैं. जिस मरीज को हर महीने 2000 रुपये की दवा खरीदनी पड़ती है उसे वही दवा 500 से 700 रुपये में मिल सकती है. जिसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं. जिनका सालाना खर्च लाखों रुपये तक होता है.
आगरा में और खोले जाएं और जन औषधि केंद्र : मरीज पुरषोत्तम दास ने बताया, ब्रांडेड और जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाएं एक ही होती हैं. एक दवा ब्रांडेड होती है तो दूसरी जेनरिक. जेनरिक दवाओं की कीमत में बहुत अंतर होता है. मेडिकल स्टोर पर छह रुपये का मिलने वाला कैप्सूल जन औषधि से एक रुपये में मिल जाता है. जो सस्ता और अच्छा है.
शेर बहादुर सक्सेना ने बताया कि जन औषधि से मिलने वाली दवाएं अच्छी क्वालिटी की हैं. बीमारी में इन दवाओं का सेवन करने से असर भी होता है. जन औषधि से कम मूल्य पर दवाएं मिलती हैं. मैं जन औषधि से दवाएं खरीदता हूं. आगरा में जनसंख्या के हिसाब से जनऔषधि केंद्र और खोले जाने चाहिए.
डिमांड के मुताबिक, आपूर्ति नहीं : आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थित जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट ने बताया, जिनती मरीजों का दवाएं चाहिए डिमांड के हिसाब से दवाएं मिलती हैं. अभी तीन माह से हमारी डिमांड के हिसाब से दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है. मरीजों की डिमांड से काम चला रहे हैं. स्टॉक नहीं है. मरीजों को यह बताते हैं कि सॉल्ट समान होना चाहिए. ब्रांड अलग हो सकता है. जेनरिक दवा भी ब्रांडेड दवा के बराबर ही काम करती है.
तीन साल में 4728.42 करोड़ रुपये की बिक्री : प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत देश के 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 28 फरवरी-2026 तक 18,646 जन औषधि केंद्र (JAKs) खोले गए हैं. यदि देश भर की बात करें तो जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदने का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है. बीते तीन वित्तीय वर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत MRP मूल्य पर 4728.42 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है.
एक नजर वित्तीय वर्ष वार MRP मूल्य पर बिक्री
|वित्तीय वर्ष
|MRP मूल्य पर बिक्री
|2022-23
|1235.95 करोड़ रुपये
|2023-24
|1470.00 करोड़ रुपये
|2024-25
|2022.47 करोड़ रुपये
औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क : जन औषधि केंद्र के लिए आवेदक को आवेदन के समय 5000 रुपये का शुल्क है. जो जरूर जमा करना होता है. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार भी आवेदकों को आर्थिक मदद करती है. जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक शामिल हैं. जिन्हें जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद मिलती है.
इसे भी जानें...
- 18646 जन औषधि केंद्र देश में अब तक खुले चुके हैं.
- 2110 उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं जन औषधि केंद्र से मिल रही.
- 325 सर्किट आइटम्स भी मिल रहे जन औषधि केंद्र से.
- 50 से 80 प्रतिशत तक की सस्ती दवाएं जन औषधि केंद्र से मिल जाती हैं.
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