कानपुर में दवा कारोबारी की गला रेतकर हत्या; CCTV में दो संदिग्ध घर में घुसते दिखे, फरार नौकर की तलाश में पुलिस
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या फ्लैट से कोई कीमती सामान या नकदी गायब हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : September 6, 2026 at 11:58 AM IST
कानपुर: कल्याणपुर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी रविवार तड़के तब सामने आई जब कारोबारी का बेटा पार्टी से वापस लौटा. पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड का संदेह कारोबारी के नौकर और उसके एक साथी पर जताया जा रहा है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार हैं.
एडीसीपी पश्चिम राजेश कुमार पांडे ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 5 बजे रतन आर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या सी-104 में वारदात की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम द्वारा सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि व्यापारी के बेटे के घर से निकलने के महज आठ मिनट बाद, यानी रात 9:46 बजे दो संदिग्ध व्यक्ति फ्लैट में दाखिल हुए थे.
दोनों संदिग्धों के पास संभवतः फ्लैट की चाबी थी, जिससे वह आसानी से अंदर चले गए. इसके बाद रात करीब 10:58 बजे विनीत मनोचा घर लौटे और करीब आधे घंटे तक अंदर रहने के बाद रात 11:28 बजे दोनों संदिग्ध बाहर निकलते दिखे.
मृतक के बेटे सुबरात मनोचा ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार रात करीब 9:40 बजे अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे. उस वक्त उनके पिता घर पर अकेले थे. रविवार सुबह करीब 4:30 बजे जब सुबरात वापस घर पहुंचे तो पिता का शव देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
सुबरात ने पुलिस द्वारा दिखाई गई सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अपने घरेलू नौकर के रूप में की है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि विनीत मनोचा अपने नौकर के काम से खुश नहीं रहते थे और अक्सर उसे डांटते रहते थे. पुलिस को आशंका है कि इसी डांट-फटकार से उपजी रंजिश और खुन्नस के चलते नौकर ने अपने साथी की मदद से हत्या की पूरी साजिश रची.
संदिग्धों को घर के आने-जाने के समय और चाबी की जानकारी थी, जिससे वह आसानी से फ्लैट के भीतर जाकर विनीत के लौटने का इंतजार करने लगे. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं और हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश की जा रही है.
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या फ्लैट से कोई कीमती सामान या नकदी गायब हुई है. फरार नौकर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.
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