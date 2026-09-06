ETV Bharat / state

कानपुर में दवा कारोबारी की गला रेतकर हत्या; CCTV में दो संदिग्ध घर में घुसते दिखे, फरार नौकर की तलाश में पुलिस

कानपुर में दवा कारोबारी की गला रेतकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी रविवार तड़के तब सामने आई जब कारोबारी का बेटा पार्टी से वापस लौटा. पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड का संदेह कारोबारी के नौकर और उसके एक साथी पर जताया जा रहा है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार हैं. एडीसीपी पश्चिम राजेश कुमार पांडे ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 5 बजे रतन आर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या सी-104 में वारदात की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम द्वारा सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि व्यापारी के बेटे के घर से निकलने के महज आठ मिनट बाद, यानी रात 9:46 बजे दो संदिग्ध व्यक्ति फ्लैट में दाखिल हुए थे. दोनों संदिग्धों के पास संभवतः फ्लैट की चाबी थी, जिससे वह आसानी से अंदर चले गए. इसके बाद रात करीब 10:58 बजे विनीत मनोचा घर लौटे और करीब आधे घंटे तक अंदर रहने के बाद रात 11:28 बजे दोनों संदिग्ध बाहर निकलते दिखे. कानपुर से आयुष त्रिवेदी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)