देश भर के दवाई कारोबारी 20 मई को जायेंगे हड़ताल पर, जानिए क्या है वजह
20 मई को बोकारो समेत देशभर के दवा कारोबारी हड़ताल पर रहेंगे.
Published : May 15, 2026 at 8:38 PM IST
बोकारो: ऑनलाइन दवाई की खरीद बिक्री के खिलाफ देश भर के दवाई कारोबारी 20 मई को हड़ताल पर जाने वाले हैं. बोकारो के दवाई कारोबरियों ने भी इसका समर्थन किया है. इसकी जानकारी बोकारो केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के सचिव सुजीत चौधरी ने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए दी है. उनका कहना है कि जिस प्रकार से दवाई ऑनलाइन खरीद बिक्री हो रही है, इससे खुदरा दुकानदार के सामने हड़ताल के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है.
अध्यक्ष सुजीत चौधरी ने बताया कि केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने एक दिवसीय दवा व्यापार बंद रखने का समर्थन किया है. उन्होंने बताया कि अवैध ई-फार्मेसी, कॉर्पोरेट कंपनियों की प्रिडेटरी प्राइसिंग और सरकारी अधिसूचनाओं के विरोध में यह बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.
मामले को लेकर सुजीत चौधरी ने दी जानकारी
बोकारो केमिस्ट के संघ के अध्यक्ष सुजीत चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय केमिस्ट्स संघ के आह्वान पर बोकारो समेत झारखंड में भी 20 मई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी को लेकर कहा कि जब ऑनलाइन दवा से किसी को नुकसान होता है तो बदनामी दवा दुकानदारों की होती है.
सुजीत चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन दवा खरीदारी में कई बार गलत दवा दे दी जाती है. जिससे तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल दुकानदारों की बदनामी होती है. बड़े-बड़े कंपनियों को दवाई कंपनियां अधिक डिस्काउंट दे रही है, जिस कारण हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. ऑनलाइन मार्केटिंग से डुप्लीकेट दवाई भी मार्केट में आ रही है और बदनाम दवाई दुकानदार हो रहे हैं. सरकार को यह अल्टीमेटम है कि इस पर जल्द फैसला ले.
ये भी पढ़ें: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 12 घंटे में तीन मरीजों की मौत, अव्यवस्था पर भड़के विधायक प्रदीप प्रसाद
हजारीबाग में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर महिला की मौत, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है मामला
15 जून तक राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीन, विभाग ने की तैयारी