कोविड कॉल में फेस मास्क की कालाबाजारी; दवा दुकानदार को अदालत ने सुनाई तीन साल कैद की सजा

बाराबंकी: कोविड काल में सरकार की निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर मास्क बेचने के मामला सामने आया था. इस मामले में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी विक्रेता को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे तीन वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-17 रुचि तिवारी ने बुधवार को सुनाया.

देवी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी: विशेष लोक अभियोजक अमरेश विक्रम सिंह ने बताया कि 29 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर हैदरगढ़ पूर्ति निरीक्षक संजय कुमार और नायब तहसीलदार हैदरगढ़ अभिषेक यादव की संयुक्त टीम ने त्रिवेदीगंज के मंगलपुर चौराहा यानी ककरी मोड़ पर दोपहर बाद करीब 3 बजकर 45 मिनट पर देवी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की थी.

एक मास्क 36 रुपये में बेच रहा था: छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर फार्मेसिस्ट मौजूद नहीं मिले. विक्रेता टू प्लाई जालीदार काला मास्क 36 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से बेच रहा था. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने टू प्लाई मास्क और थ्री प्लाई मास्क 8 रुपये और 10 रुपये में ही बेचने के निर्देश दिए गए थे. ऐसे में विक्रेता उपभोक्ताओं से एक मास्क पर 28 रुपये ज्यादा वसूल कर रहा था.