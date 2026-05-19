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यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में फर्जी बैंक गारंटी से दवा ठेके! डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, मांगी रिपोर्ट

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo credit: ETV Bharat )