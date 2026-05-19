यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में फर्जी बैंक गारंटी से दवा ठेके! डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, मांगी रिपोर्ट
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि तीन दिवस के अंदर बिंदुवार आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 6:49 PM IST
लखनऊ : यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में फर्जी बैंक गारंटी लगाने एवं दवाओं की आपूर्ति करने का मामला सामने आया है. डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य से तीन दिन में पूरे मामले की बिंदुवार रिपोर्ट तलब की है.
डिप्टी सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर मामले का संज्ञान लिया. आरोप है कि निजी कंपनी को कॉर्पोरेशन से 2021, 2023 और 2024 में करोड़ों के दवा सप्लाई के ठेके मिले थे. 2022 में गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल से इस कंपनी की आपूर्ति की गई. दवा के नमूने जांच में अधोमानक निकले. इसके बावजूद अफसरों ने कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की.
आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी देने वाली कंपनी को करोड़ों का भुगतान तक कर दिया गया. मामला सुर्खियों में आने पर 2025 के अंत में अफसरों ने निजी बैंक को गारंटी सत्यापन के लिए पत्र भेजा. 10 फरवरी को बैंक ने गारंटियां फर्जी होने की पुष्टि कर दी. अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई. डिप्टी सीएम के सख्त होते ही हड़कंप मच गया है. जांच गहराई से हुई तो कई अफसरों की गर्दन फंस सकती है.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन में एक कंपनी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी लगाने एवं निम्न कोटि की दवाओं की आपूर्ति करने संबंधी सूचना का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को उक्त प्रकरण के संबंध में 03 दिवस के अंदर बिंदुवार आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
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