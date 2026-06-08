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कानपुर के इस औषधीय वाटिका में हैं कई चमत्कारी पौधे, छू लेने से नशा हो जाता है दूर, चूहों पर हुआ सफल परिक्षण

वाटिका में विवि के फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी व केमेस्ट्री के छात्र अपना शोध कार्य कर रहे हैं. अब ह्यूमन ट्रायल्स विवि के लैब में होंगे.

औषधीय वाटिका में हैं कई चमत्कारी पौधे.
औषधीय वाटिका में लगाए गए हैं कई चमत्कारी पौधे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी (CSJMU ) में तैयार की गई आषधीय वाटिका में कई चमत्कारी पौधे हैं. वाटिका में कई पौधे ऐसे हैं जो दुर्लभ बीमारियों में किसी वरदान से कम नहीं है. इस वाटिका में एक ऐसा पौधा है जिसे मात्र छू लेने से शराब या तंबाकू का नशा उतर जाता है. यहीं नहीं इस पौधे से इंसान का ब्लड प्रेशर को नियंत्रित होता है.

वाटिका में विवि के फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी व केमेस्ट्री के छात्र अपना शोध कार्य कर रहे हैं. वहीं, इन पौधों से जो औषधियां तैयार की गई हैं, उनके सफल परीक्षण चूहों पर मिले हैं. जल्द से जल्द अब उनके ह्यूमन ट्रायल्स विवि के लैब में शुरू होंगे.

दहिपलाश पौधे में एंटी टोबैको के गुण विकसित होते हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

गले में पहन सकते हैं लकड़ी : विवि के प्रति कुलपति प्रो. सुधीर अवस्थी ने बताया, दहिपलाश पौधे में एंटी टोबैको के गुण विकसित होते हैं. ऐसे में अगर आपने तंबाकू का नशा किया है और उससे आपको परेशानी हो रही है और आप निजात चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पौधे की टहनी को छू सकते हैं. इसकी लकड़ी को गले में पहन सकते हैं.

वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि इस पौधे में सक्रिय यौगिक (एक्टिव कंपाउंड) होते हैं, वह आमजन को आराम दिलाते हैं. उन्होंने बताया, इसी तरह वाटिका में सैकड़ों की संख्या में दुर्लभ किस्म के पौधे रोपित किए गए हैं.

नौ प्रकार की तुलसी : प्रति कुलपति प्रो.सुधीर अवस्थी ने बताया, वाटिका में इलायची, नौ प्रकार की तुलसी, पिपरमिंट, काली मिर्च समेत अन्य प्रजातियों के पौधे हैं. हमारी भविष्य में ये योजना है कि हम आमजन को बहुत कम दरों पर ये पौधें उपलब्ध कराएं, जिससे विवि को आमदनी हो सके.

उन्होंने कहा, विवि के इस औषधीय वाटिका में जिन पौधों को तैयार किया जा रहा है, उसमें हम टिश्यू कल्चर विधि का प्रयोग कर रहे हैं. इस विधि से पौधों को जल्द से जल्द उगाया जा सकता है.

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