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कानपुर के इस औषधीय वाटिका में हैं कई चमत्कारी पौधे, छू लेने से नशा हो जाता है दूर, चूहों पर हुआ सफल परिक्षण

औषधीय वाटिका में लगाए गए हैं कई चमत्कारी पौधे. ( Photo Credit; ETV Bharat )