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मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर बना कबाड़, निजी कंपनी को हर माह लाखों का भुगतान

पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में अटकी पूरी योजना. महिलाओं को रोजगार देने का उद्देश्य भी नहीं हुआ पूरा.

Medical Waste Incinerator Jashpur
जशपुर मेडिकल वेस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 1:42 PM IST

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जशपुर: अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए शहर के नजदीक बालाछापर के गोठान में स्थापित किया गया इंसीनरेटर अब उपयोग में आने के बजाय कबाड़ में तब्दील हो चुका है.

(मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर एक विशेष थर्मल ट्रीटमेंट मशीन है जो अस्पतालों और क्लीनिक के संक्रामक कचरे को अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाकर नष्ट करती है)

तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्थापित इस संयंत्र को पर्यावरण संरक्षण मंडल से संचालन की अनुमति नहीं मिल सकी. इसके चलते मशीन शुरू ही नहीं हो पाई और लंबे समय तक बंद रहने के कारण इसके उपकरण खराब हो गए. वहीं जिले के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए स्वास्थ्य विभाग अब निजी कंपनी को हर माह लाखों रुपये का भुगतान कर रहा है.

जशपुर में मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर नहीं हो सका शुरू (ETV Bharat Chhattisgarh)

बालाछापर में इस संयंत्र की स्थापना केवल मेडिकल वेस्ट के निपटान के उद्देश्य से नहीं की गई थी, बल्कि गोठान से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी इसका हिस्सा थी. योजना के अनुसार महिलाओं को मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाता, जिससे महिलाएं इससे आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. लेकिन पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिलने से संयंत्र शुरू नहीं हुआ और महिलाओं को रोजगार देने की पूरी योजना भी अधूरी रह गई.

Medical Waste Incinerator Jashpur
अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

अनुमति के अभाव में बंद रहा संयंत्र

सीएमएचओ डॉ. जीएस जात्रा ने बताया कि बालाछापर में लगाए गए मेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर के संचालन के लिए पर्यावरण संरक्षण विभाग से आवश्यक स्वीकृति नहीं मिल पाई. अनुमति नहीं मिलने के कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका. लंबे समय तक बंद रहने से संयंत्र में लगे उपकरण भी खराब हो चुके हैं. अब उन्हें सुधारकर दोबारा चालू करने में काफी खर्च आने की संभावना है. यही वजह है कि फिलहाल इसके दोबारा संचालन की संभावना कम मानी जा रही है.

बालाछापर बॉयो मेडिकल वेस्ट की मशीन है. कोविड के समय यह बना था लेकिन मशीन अब कंडम है. जर्जर होने की वजह से इसको चलाना मुश्किल है. इसको चलाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, यह संभव नहीं है. पर्यावरण विभाग से अनुमित भी लेना पड़ेगा. जबतक अपडेट नहीं होगा तबतक अनुमति नहीं मिलेगी. इसको समूह के द्वारा चलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करें- डॉ. जीएस जात्रा, सीएमएचओ, जशपुर

अब निजी कंपनी उठा रही अस्पतालों का मेडिकल कचरा

बालाछापर की व्यवस्था शुरू नहीं होने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए निजी कंपनी की व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ा है. जिला चिकित्सालय के साथ जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के संग्रहण और निपटान की जिम्मेदारी वीएन टेक्नो साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कंपनी के साथ शासन स्तर पर एमओयू किया गया है.

Medical Waste Incinerator Jashpur
20 रुपये प्रति बेड के हिसाब से निजी कंपनी ले जाती है मेडिकल वेस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

कंपनी को अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है. तीन या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए 20 रुपये प्रति बेड की दर निर्धारित की गई है. जिले में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या को देखते हुए मेडिकल वेस्ट के संग्रहण और निपटान पर हर माह लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं.

कंपनी सप्ताह में दो दिन जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से मेडिकल वेस्ट का परिवहन करती है. संग्रहित कचरे के निपटान के लिए अंबिकापुर ले जाया जाता है. वहां स्थापित इंसीनरेटर में मेडिकल वेस्ट का निपटान किया जाता है.

अभी अंबिकापुर की प्राइवेट संस्था के लोग आते हैं. जिला चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी से कलेक्ट कर बॉयो मेडिकल वेस्ट ले जाते हैं और प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं.अभी चालू करते हैं तो खर्च बहुत आएगा. इसको पहले देखेंगे कि चालू करने लायक है या नहीं तभी आगे प्रोसेस करेंगे- डॉ. जीएस जात्रा, सीएमएचओ, जशपुर

अस्पतालों को अलग-अलग बजट

जशपुर जिले में एक जिला चिकित्सालय और आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हैं. सीएमएचओ के अनुसार सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए अलग-अलग बजट उपलब्ध कराया जाता है. संबंधित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित दर के अनुसार कंपनी को मेडिकल वेस्ट उठाने और निपटान का भुगतान करता है.

बालाछापर में स्थानीय स्तर पर मेडिकल वेस्ट के निपटान के साथ महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से तैयार की गई व्यवस्था बंद पड़ी है, जबकि अस्पतालों के मेडिकल कचरे के निपटान के लिए अब निजी कंपनी को भुगतान कर व्यवस्था संचालित की जा रही है.

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