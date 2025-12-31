ETV Bharat / state

PVTG ग्रुप के लिए 57 मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू, 25 तरह की बीमारी का होगा मुफ्त इलाज, सीएम साय ने कहा जीवनदायी है ये व्यवस्था

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए 57 मेडिकल मोबाइल यूनिट की सेवा शुरू हुई है.

Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 31, 2025 at 3:33 PM IST

रायपुर: विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति PVTG के लिए 57 मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर सभी एंबुलेंस को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के विकास में और लोगों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचने में एक बेहतरीन भूमिका निभाएगा. यह एंबुलेंस वैसे लोगों को मिला है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं. जिन लोगों तक अभी भी विकास की बहुत सारी बातें नहीं पहुंची हैं वैसे में उनके इलाज में एक कारगर कदम साबित होगा.

छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय: सीएम साय

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है. विशेषकर विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं. ऐसे पांच जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं. पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, तमाड़ , बैगा और अबुझमाड़िया शामिल हैं. ये सभी 18 जिले में रहते हैं और इनकी कुल 2100 बसाहट है. 2 लाख 30 हजार इनकी आबादी है. जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब का प्रयास, पीएम समाज के हर लोगो की चिंता करते हैं और PVTG के लोग समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं.

छत्तीसगढ़ में PVTG ग्रुप के लिए बड़ी सौगात (ETV BHARAT)

PVTG के लोग जो शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जन मन योजना की शुरुआत की थी. PVTG समाज के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है. योजना के माध्यम से उनके बसाहटों में सड़के पहुंच रही हैं. उनका प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है. बिजली पहुंच रही है पानी पहुंच रहा है उनका राशन कार्ड बन रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि इन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं पहुंच पाती है. आज 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो हर तरह से सुसज्जित है. इस मेडिकल यूनिट में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्निकल यूनिट है, दवाई है. सीएम साय ने कहा कि पहली किस्त में 57 मेडिकल यूनिट आई है. आने वाले समय में यह और भी आएगा.

मेडिकल यूनिट की शुरुआत के मौके पर मैं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को बहुत-बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं. इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से बहुत धन्यवाद है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जानिए मेडिकल यूनिट कहां करेगी काम

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि PVTG के लोग जो 18 जिले हैं और 2100 बसावट में आते हैं उनके बीच में इनका काम होगा. इस मेडिकल यूनिट से 25 तरह की बीमारी का इलाज होगा. हर तरह की दवा उनको निशुल्क दी जाएगी. यह बहुत बड़ा वरदान है.

