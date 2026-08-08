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बिहार के मॉडल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अंधेरा, डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में किया इलाज

सासाराम मॉडल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली कटने पर मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हुआ, बैकअप व्यवस्था पर सवाल उठे. रिपोर्ट-रवि कुमार

MODEL HOSPITAL OF SASARAM
मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 10:28 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के सबसे प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल सासाराम सदर अस्पताल के मॉडल हॉस्पिटल से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है. बिजली गुल होने के बाद इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज मोबाइल फोन की रोशनी में करना पड़ा.

मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज: दरअसल, सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल स्थित इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा था, इसी दौरान अचानक बिजली चली गई. बिजली गुल होते ही पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया. चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों की जांच और उपचार के लिए मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा.

मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज (ETV Bharat)

विद्युत आपूर्ति के लिए की गई हैं कई व्यवस्थाएं: सदर अस्पताल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा बिजली जाने की स्थिति में अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए जनरेटर समेत अन्य वैकल्पिक विद्युत उपकरण भी लगाए गए हैं. इसके बावजूद अचानक बिजली कटने के बाद इमरजेंसी वार्ड में अंधेरा छा जाना अस्पताल की विद्युत व्यवस्था और उसके संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

अस्पताल के अंदर से आई तस्वीर: सामने आई तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि बिजली जाने के बाद किस प्रकार मोबाइल फोन जलाकर मरीजों के आसपास रोशनी की जा रही है. इसी रोशनी में चिकित्सक मरीजों का इलाज करते नजर आए.

Model Hospital of Sasaram
सासाराम मॉडल हॉस्पिटल (ETV Bharat)

क्या कहता है अस्पताल प्रबंधन: घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो प्रबंधन इस मामले में कुछ भी स्पष्ट करने से बचता नजर आया. वहीं सिविल सर्जन मणिराज रंजन ने बताया कि मेन लाइन से इन्वर्टर में कनेक्शन के दौरान कुछ देर के लिए बिजली कटी थी. इसी दौरान का यह वीडियो है. डॉक्टरों सहित कर्मियों को पहले सूचना दे दी गई थी.

"ये घटना मॉडल हॉस्पिटल की है. मेन लाइन से इन्वर्टर में कनेक्शन के दौरान कुछ देर के लिए बिजली चली गई थी. यह वीडियो उसी समय का है. बिजली कटने को लेकर डॉक्टरों और कर्मियों को पहले ही सूचना दे दी गई थी." - मणिराज रंजन, सिविल सर्जन

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