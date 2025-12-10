ETV Bharat / state

पीजी मेडिकल में राज्य का कोटा घटा, मेडिकल छात्र नाराज, डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, कांग्रेस बोली-सरकार ने खुद बनाया संकट

छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल की 50% सीटों में से 25% सीटें केंद्र को सौंपने के बाद प्रदेश में विरोध तेज हो गया है.

MEDICAL STUDENTS PROTEST CG
छत्तीसगढ़ मेडिकल छात्रों की नाराजगी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 10:04 AM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार के नए निर्णय ने मेडिकल पीजी छात्रों और डॉक्टरों में रोष पैदा कर दिया है. सरकार ने अपने 50% आरक्षित PG सीटों में से 25% केंद्र को देने का फैसला लिया है. इससे अब राज्य के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 25% सीटें बची हैं. इस निर्णय को लेकर प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया है. मेडिकल स्टूडेंट्स ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर न्याय की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले को छात्रों के भविष्य के खिलाफ बताया है.

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा छत्तीसगढ़, नया फैसला बढ़ाएगा संकट

छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल पहले ही डॉक्टरों की कमी की वजह से चरमराए हुए हैं. इलाज में देरी, डॉक्टर-रोगी विवाद और अव्यवस्थाओं के बीच मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार बढ़ती चिकित्सा आवश्यकता के बीच नए पीजी मेडिकल छात्रों का राज्य में टिकना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के हालिया निर्णय से यह संकट और गहरा सकता है.

सरकार ने 50% राज्य कोटा घटाकर केंद्र को दिया 25%, छात्रों में आक्रोश

राज्य सरकार ने पीजी मेडिकल की 50% सीटों में से 25% सीटें केंद्र को सौंप दी हैं. इसके बाद अब राज्य के पास सिर्फ 25% सीटें रह गई हैं, जबकि 75% सीटें ऑल इंडिया कोटे में ओपन हो जाएंगी. इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के उन छात्रों पर पड़ेगा जिन्होंने MBBS यहीं किया है और जो भविष्य में राज्य के बस्तर-सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने की उम्मीद रखते थे.

पीजी मेडिकल में राज्य का कोटा घटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेडिकल छात्रों की कांग्रेस से मुलाकात

पीजी कर रहे मेडिकल छात्रों की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर समस्या बताई. डॉ. प्रज्ज्वल रेड्डी ने कहा- "50% सीट में अपना पूरा हक चाहते हैं. 25% राज्य सीट में हमारे लिए भारी प्रतिस्पर्धा और नुकसान होगा. बस्तर-सुरगुजा में सेवा देने वाले स्थानीय छात्रों का भविष्य खतरे में है. 75% सीट केंद्र के लिए ओपन होने से बाहर के विद्यार्थी यहां पढ़कर वापस चले जाएंगे. इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ेगी. हमारी मांग है कि 15 दिसंबर तक काउंसलिंग रोककर या नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर राज्य के लिए पूर्ण 50% सीटें बहाल की जाएं.

कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला

इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए कहा "मेडिकल पीजी में राज्य का 50% कोटा होता है, लेकिन सरकार ने खुद ही इसे घटाकर 25% कर दिया है.केंद्र का कोटा 50 से बढ़कर 75% हो गया, यह छात्रों के साथ अन्याय है. यह सरकार चाहती ही नहीं कि राज्य में स्थायी डॉक्टर बने. केंद्र को 25% सीट सौंपना गलत नीति और असंवेदनशीलता का उदाहरण है." कांग्रेस ने इस फैसले को पीजी छात्रों के अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध करने का ऐलान किया है.

डॉक्टरों की चेतावनी—"स्टेट काउंसलिंग रोकी जाए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा"

डॉक्टरों और छात्रों ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने 15 दिसंबर से पहले 50% सीटें बहाल नहीं कीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा.उनका कहना है कि यह सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य दांव पर है.

छत्तीसगढ़ की पीजी मेडिकल सीटों का यह विवाद लगातार बढ़ रहा है. जहां एक ओर मरीज और अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से परेशान हैं, वहीं राज्य सरकार के इस फैसले ने स्थानीय मेडिकल छात्रों में असंतोष बढ़ा दिया है. अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है, क्या यह निर्णय बदलेगा या विवाद और गहराएगा?

