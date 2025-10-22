ETV Bharat / state

रूस में अलवर का मेडिकल स्टूडेंट तीन दिन से लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

युवक का मोबाइल फोन और जैकेट नदी किनारे मिली. परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई. युवक का अगले माह भारत आने का कार्यक्रम है.

Ajit Singh Chaudhary
अजीत सिंह चौधरी (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: रूस में एमबीबीएस कर रहे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के युवक का तीन दिन से परिजनों से सपंर्क नहीं हो पाया. युवक का मोबाइल फोन और जैकेट नदी किनारे मिली. परिजनों ने युवक के साथ अनहोनी की आशंका जताई. युवक बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र है. वह वर्ष 2023 में रूस पढ़ने गया और अगले महीने भारत आने का कार्यक्रम है.

चाचा भौम सिंह चौधरी ने बताया कि मेरे भाई रूप सिंह चौधरी का बेटा अजीत सिंह चौधरी (22 वर्ष) रूस के ऊफा स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा है. अजीत ने 19 अक्टूबर की रात 11 बजे परिवार से फोन पर बात की व दीपावली की शुभकामना दी. अगले दिन अजीत को फोन किया तो मोबाइल ऑफ आया. तब से उससे संपर्क नहीं हो पाया. रूस की पुलिस ने अजीत का मोबाइल व जैकेट एक नदी किनारे मिलने की बात कही. परिजनों ने हॉस्टल वार्डन से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अजीत रात को दूध लेने की बात कहकर बाहर गया था और नहीं लौटा. अजीत के रूम पार्टनर ने यही बात बताई.

युवक के परिजन बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: जम्मू लैंडस्लाइड हादसा: 5 दिन बाद एक युवक का शव बरामद, दो अन्य युवक अब भी लापता, निराश परिजन लौटे

युवक की तलाश: हॉस्टल वार्डन ने पिता को बताया कि नदी में गोताखोरों ने भी तलाश की, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिली है. चाचा भौम सिंह ने बताया कि अजीत ने परिजनों ने दिल्ली में अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर घटना से अवगत करा बच्चे के साथ कुछ गलत होने की आशंका जताई. परिजनों ने पत्र लिखकर मदद की मांग की. मंत्री यादव ने युवक के परिजनों को मदद का आश्वासन दिया.

TAGGED:

FAMILY FEARS SOMETHING UNTOWARD
MOBILE AND JACKET FOUND ON RIVER
अलवर का युवक रूम में लापता
LOOKING FOR MEDICAL STUDENT ALWAR
MBBS STUDENT MISSING IN RUSSIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु

10 हजार से ज्यादा सरकारी भवन नहीं आ रहे काम, मुख्य सचिव के निर्देश- नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से लें अनुमति

जयपुर में गोवर्धन पूजा राजसी परंपरा और लोकभक्ति का संगम, हर मोहल्ले में महकता है नया अन्न

महागठबंधन में 'महाभारत' से एनडीए हुआ मजबूत! क्या RJD और कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.