रूस में अलवर का मेडिकल स्टूडेंट तीन दिन से लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

अलवर: रूस में एमबीबीएस कर रहे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के युवक का तीन दिन से परिजनों से सपंर्क नहीं हो पाया. युवक का मोबाइल फोन और जैकेट नदी किनारे मिली. परिजनों ने युवक के साथ अनहोनी की आशंका जताई. युवक बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र है. वह वर्ष 2023 में रूस पढ़ने गया और अगले महीने भारत आने का कार्यक्रम है.

चाचा भौम सिंह चौधरी ने बताया कि मेरे भाई रूप सिंह चौधरी का बेटा अजीत सिंह चौधरी (22 वर्ष) रूस के ऊफा स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा है. अजीत ने 19 अक्टूबर की रात 11 बजे परिवार से फोन पर बात की व दीपावली की शुभकामना दी. अगले दिन अजीत को फोन किया तो मोबाइल ऑफ आया. तब से उससे संपर्क नहीं हो पाया. रूस की पुलिस ने अजीत का मोबाइल व जैकेट एक नदी किनारे मिलने की बात कही. परिजनों ने हॉस्टल वार्डन से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अजीत रात को दूध लेने की बात कहकर बाहर गया था और नहीं लौटा. अजीत के रूम पार्टनर ने यही बात बताई.