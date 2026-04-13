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पार्टी में नशा देकर मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर

रांचीः राजधानी रांची में एक मेडिकल छात्रा को पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़ित छात्रा अस्पताल में भर्ती है. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

रांची में एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा को पार्टी में बुलाकर उसे खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर अर्धबेहोशी की हालात में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. यह वारदात 9 अप्रैल की रात की है. छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

इधर छात्रा की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे लालपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अस्पताल में डरी सहमी छात्रा ने डर से दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई लेकिन जब उसकी एक सहेली ने उसे हिम्मत दी, तब लालपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. इस मामले की जानकारी मिलते ही लालपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का फर्द बयान लेकर एफआईआर दर्ज किया है.

क्या है एफआईआर में

लालपुर थाना में दर्ज किए गए एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि वह रांची में रहकर मास्टर इन डेंटल सर्जरी कर रही है. 9 अप्रैल को उसके एक दोस्त ने हरमू के एक अपार्टमेंट में अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया. वह शाम में पार्टी में पहुंची, रात के आठ बजे के करीब केक काटा गया. उस दौरान वहां पर शादाब नाम का युवक अपने दो दोस्तों फवाद और दानिश के साथ मौजूद था.

केक खाने के बाद उसे थोड़ी सुस्ती सी आने लगी और भूख भी लगने लगी. इसी बीच दानिश ने उसे पिज्जा खाने को दिया जिसका एक टुकड़ा उसने खा लिया. पिज्जा खाते ही उसे नशा सा होने लगा. आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा. तबीयत ठीक नहीं लगने पर वो फ्लैट के एक कमरे में जाकर आराम करने लगी.

कुछ देर बाद दानिश उसी कमरे में आया और पूछने लगा कि अब कैसा लग रहा है. इस पर छात्रा ने कहा कि उसे नशा जैसा लग रहा है. इसी बीच दानिश ने बेहोशी का फायदा उठा कर लड़की के दुष्कर्म किया. छात्रा के अनुसार इस दौरान उसने अपने आपको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नशे की वजह से उसका विरोध बेकार चला गया.