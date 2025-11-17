ETV Bharat / state

रूस के उफा से लापता MBBS छात्र का शव 28 दिन बाद पहुंचा अलवर, परिवार में मातम

लक्ष्मणगढ़ थाने के एसएचओ नेकीराम ने बताया कि शव सोमवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचा. इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. इससे पहले भी शव का रूस में पोस्टमार्टम कराया गया था. इसकी रिपोर्ट परिजनों से लेंगे. परिजनों की रिपोर्ट दिए जाने के बाद अनुसंधान किया जाएगा.

अलवर: रूस के उफा शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा निवासी अजीत चौधरी का शव 28 दिन के इंतजार के बाद सोमवार सुबह पहले दिल्ली और वहां से अलवर पहुंचा. अलवर के जिला अस्पताल में शव का मेडिकल बोर्ड से फिर पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद शव कफनवाड़ा रवाना किया गया. छात्र 20 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया और 6 नवंबर को शव मिला. इसके बाद रूस में शव का पोस्टमार्टम करा भारत लाया गया. मृतक के परिजन दिल्ली एयरपोर्ट से शव लेकर सोमवार सुबह करीब 9 बजे अलवर अस्पताल पहुंचे.

परिजनों को हत्या का शक: मृतक के चाचा भौमसिंह ने आशंका जताई, अजीत ने खुदकुशी नहीं की. उसके साथ कोई अप्रिय घटना हुई है. अलवर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकीकत पता चलेगी. लापता होने से 20 दिन पहले अजीत से उफा में मारपीट हुई थी. केसरपुर निवासी जीत कसाणा के कहने पर वर्ष 2023 में अजीत को रूस पढ़ने भेजा था. दो साल में पढ़ाई के लिए 29 लाख 65 हजार रुपए दिए, जबकि इतनी राशि पढ़ाई में नहीं लगती. उन्होंने आशंका जताई कि एजेंट जीत नेअजीत को टॉर्चर कर जबरन राशि मंगवाई. मृतक के अन्य परिजनों से बात कर एजेंट कसाणा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

नमूने एफएसएल को भेजेंगे: जिला अस्पताल के डॉ. विजय चौधरी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया. हालांकि पोस्टमार्टम पहले रूस में भी किया जा चुका है. पोस्टमार्टम के दौरान विसरा के नमूने लेकर एफएसएल जांच को भेजेंगे.

परिवार की करेंगे हरसंभव मदद: जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि लंबे प्रयास के बाद शव अलवर पहुंचा। शव को रूस से लाने की प्रक्रिया के दौरान केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एम्बेसी व परिवार के सम्पर्क में रहे. आगे भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी.

परिवार में 28 दिन से नहीं जला चूल्हा: छात्र के शव के इंतजार में 28 दिन से कफनवाड़ा में उनके परिवार में चूल्हा नहीं जला. परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोग एवं रिश्तेदार परिजनों को ढांढस बंधाने घर पहुंचते रहे. सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही परिजनों को अजीत का शव सौंपा, परिजनों की रूलाई फूट पड़ी. अन्य लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया.