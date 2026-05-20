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लखनऊ : ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ फूटा गुस्सा, बंद रहे मेडिकल स्टोर; केमिस्टों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ : ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ फूटा गुस्सा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: ऑनलाइन दवा बिक्री के बढ़ते चलन और उसमें हो रही कथित अनियमितताओं के खिलाफ ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर बंद रहे. इसका असर राजधानी लखनऊ समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में दिखा, जहां दवा की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं. ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.



एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां लाइसेंस और दवा नियमन से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं. एसोसिएशन के पदाधिकारी विकास रस्तोगी ने कहा कि ये कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर न सिर्फ पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाइयां भी बेच रही हैं.

उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी प्रतिबंधित दवाएं आसानी से मिल रही हैं, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. विकास रस्तोगी ने कहा कि लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, अमीनाबाद और अन्य प्रमुख बाजारों में मेडिकल दुकानों पर ताले लटक रहे हैं.

ऑनलाइन दवा बिक्री पर कार्रवाई की मांग

दवा व्यापारियों ने मांग की कि सरकार ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त कार्रवाई करे और लाइसेंस नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां बड़े पैमाने पर छूट देकर बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे दवा विक्रेता बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं.

मरीज और परिजन हुए परेशान