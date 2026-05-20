लखनऊ : ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ फूटा गुस्सा, बंद रहे मेडिकल स्टोर; केमिस्टों ने किया प्रदर्शन
ऑनलाइन कंपनियों के डिस्काउंट और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दवा विक्रेताओं का प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 6:16 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 7:48 PM IST
लखनऊ: ऑनलाइन दवा बिक्री के बढ़ते चलन और उसमें हो रही कथित अनियमितताओं के खिलाफ ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर बंद रहे. इसका असर राजधानी लखनऊ समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में दिखा, जहां दवा की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं. ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां लाइसेंस और दवा नियमन से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं. एसोसिएशन के पदाधिकारी विकास रस्तोगी ने कहा कि ये कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर न सिर्फ पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाइयां भी बेच रही हैं.
उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी प्रतिबंधित दवाएं आसानी से मिल रही हैं, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. विकास रस्तोगी ने कहा कि लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, अमीनाबाद और अन्य प्रमुख बाजारों में मेडिकल दुकानों पर ताले लटक रहे हैं.
ऑनलाइन दवा बिक्री पर कार्रवाई की मांग
दवा व्यापारियों ने मांग की कि सरकार ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त कार्रवाई करे और लाइसेंस नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां बड़े पैमाने पर छूट देकर बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे दवा विक्रेता बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं.
मरीज और परिजन हुए परेशान
मेडिकल स्टोर बंद होने की वजह से इमरजेंसी दवाओं की जरूरत वाले मरीजों को परेशानी हुई. यह परेशानी बहुत अधिक इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि प्रत्येक इलाके में कम से कम एक दुकान को खोला गया था. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सरकारी अस्पतालों की अपनी दुकान और जेनेरिक दवाओं की दुकानें खुली थीं.
औरैया में भी केमिस्टों की हड़ताल
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में औरैया में भी केमिस्टों की देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला. जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में जिलेभर के दवा व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की और अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखीं. एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश नारायण की अगुवाई में एकजुट हुए दवा व्यापारियों ने जिलाधिकारी बृजेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. इस दौरान अध्यक्ष राकेश नारायण ने कहा कि दवा जैसी संवेदनशील वस्तु की ऑनलाइन बिक्री बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के लगातार जारी है, जो सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने सरकार से इस पर रोक लगाने की अपील की है.
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