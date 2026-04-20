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बरेली में मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद को मारी गोली, शादी समारोह में गया था परिवार, पुलिस ने बताई ये वजह

बरेली : थाना आंवला क्षेत्र की श्रीराम विहार कॉलोनी में दर्दनाक घटना सामने आई है. मेडिकल स्टोर संचालक पंकज सिंह ने घर के अंदर खुद को गोली मार ली. घटना के वक्त घर के बाकी सदस्य फरीदपुर गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे. पंकज घर पर अकेले थे.

गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने परिजनों को सूचना दी. परिजन घर पहुंचे तो कमरे के अंदर पंकज सिंह खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृतक के ममेरे भाई आशीष ने बताया कि परिवार को इस तरह की किसी घटना की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. पंकज की पत्नी भी उसी शादी में गई हुई थीं. अब उनके पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे रह गए हैं. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.