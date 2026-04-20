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बरेली में मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद को मारी गोली, शादी समारोह में गया था परिवार, पुलिस ने बताई ये वजह

सोमवार सुबह इलाज के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है.

पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर मौजूद परिजन.
पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर मौजूद परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 6:35 PM IST

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बरेली : थाना आंवला क्षेत्र की श्रीराम विहार कॉलोनी में दर्दनाक घटना सामने आई है. मेडिकल स्टोर संचालक पंकज सिंह ने घर के अंदर खुद को गोली मार ली. घटना के वक्त घर के बाकी सदस्य फरीदपुर गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे. पंकज घर पर अकेले थे.

गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने परिजनों को सूचना दी. परिजन घर पहुंचे तो कमरे के अंदर पंकज सिंह खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृतक के ममेरे भाई आशीष ने बताया कि परिवार को इस तरह की किसी घटना की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. पंकज की पत्नी भी उसी शादी में गई हुई थीं. अब उनके पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे रह गए हैं. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

एसपी साऊथ अंशिका वर्मा ने बताया, पंकज सिंह स्थानीय स्तर पर मेडिकल स्टोर चलाते थे और इसी से परिवार का गुजारा होता था. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हाल ही में मेडिकल स्टोर बंद हो गया था, जिससे वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. इसी तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाया.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.

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