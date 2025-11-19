ETV Bharat / state

मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास दवा कारोबारी की हत्या; सरेराह सिर से सटाकर मारी गोली, CCTV में हमलावर भागते दिखा

मेडिकल स्टोर संचालन रोहितास पाल को गोली मारकर भागता अपराधी. ( Photo Credit; Chandauli Police )

चंदौली: मुगलसराय के व्यस्ततम इलाके में मंगलवार की रात एक दवा कारोबारी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई. मेडिकल स्टोर संचालन रोहितास पाल उर्फ रोमी (45 वर्ष) के सिर में सटाकर हमलावर ने गोली मारी और फिर पैदल ही गली में भाग गया. घटना उस समय हुई जब रोहितास पाल जीटी रोड स्थित अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से घर जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी एक युवक ने पीछे से आकर उन्हें निशाना बनाया और सिर से सटाकर गोली मार दी. फिर धर्मशाला गली की ओर पैदल ही भाग गया. गोली चलने की आवाज से अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने घायल कारोबारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास हुई वारदात का CCTV फुटेज. (Video Credit; Chandauli Police) घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हत्या की वारदात के हुडी पहने हुए एक बदमाश भाग रहा है. उसके पीछे दुकान का एक कर्मचारी भी भाग रहा है. कर्मचारी ने कुछ देर तक हमलावर का पीछा किया. लेकिन, पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका. एसपी आदित्य लांग्हे मौके पर पहुंचे और घटना के बाबत पूछताछ की. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है.