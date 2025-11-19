ETV Bharat / state

मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास दवा कारोबारी की हत्या; सरेराह सिर से सटाकर मारी गोली, CCTV में हमलावर भागते दिखा

घटना उस समय हुई जब दवा कारोबारी जीटी रोड स्थित अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से घर जाने की तैयारी कर रहे थे.

Etv Bharat
मेडिकल स्टोर संचालन रोहितास पाल को गोली मारकर भागता अपराधी. (Photo Credit; Chandauli Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली: मुगलसराय के व्यस्ततम इलाके में मंगलवार की रात एक दवा कारोबारी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई. मेडिकल स्टोर संचालन रोहितास पाल उर्फ रोमी (45 वर्ष) के सिर में सटाकर हमलावर ने गोली मारी और फिर पैदल ही गली में भाग गया.

घटना उस समय हुई जब रोहितास पाल जीटी रोड स्थित अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से घर जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी एक युवक ने पीछे से आकर उन्हें निशाना बनाया और सिर से सटाकर गोली मार दी. फिर धर्मशाला गली की ओर पैदल ही भाग गया. गोली चलने की आवाज से अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने घायल कारोबारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास हुई वारदात का CCTV फुटेज. (Video Credit; Chandauli Police)

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हत्या की वारदात के हुडी पहने हुए एक बदमाश भाग रहा है. उसके पीछे दुकान का एक कर्मचारी भी भाग रहा है. कर्मचारी ने कुछ देर तक हमलावर का पीछा किया. लेकिन, पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका. एसपी आदित्य लांग्हे मौके पर पहुंचे और घटना के बाबत पूछताछ की. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है.

रोहिताश पाल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने पॉपुलर मेडिकल स्टोर संचालित करते थे. क्षेत्र के बड़े दवा कारोबारियों में गिने जाते थे. सरल स्वभाव के रोहितास पाल की हत्या किस वजह से की गई इसे लेकर तरह-तरह की चर्चा चल रही है. हालांकि घटना के तरीके से यह साफ है कि हमलावर पेशेवर अपराधी था और उन्होंने पूरे एरिया की कायदे से रेकी भी की थी.

बदमाश ने घटना का वह वक्त चुना जब आमतौर पर भीड़ से पटे रहने वाले जीटी रोड इलाके में चहलपहल कम हो जाती है. दवा कारोबारी रोहितास दुकान बंद होने के बाद अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे. ठीक उसी समय बदमाश ने एकदम नजदीक जाकर उन्हें गोली मारी. वारदात से पूरे नगर में सनसनी फैल गई है.

एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि मुगलसराय में दवा कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारी है, गोली सिर में लगी है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर ले जाया गया. जहां उनकी मौत हो गई. घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध भागता हुआ दिख रहा है. अपराधी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे.

ये भी पढ़ेंः लव सेक्स और धोखा; वारंट लेकर पहुंची प्रेमिका, दुल्हन के साथ मंडप छोड़कर भागा सिपाही

TAGGED:

CHANDAULI CRIME NEWS
MUGHALSARAI NEWS
CHANDAULI NEWS
UP POLICE
MURDER IN MUGHALSARAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.