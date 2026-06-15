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मेडिकल स्टोर संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप, गिरफ्तार

चंपावत: जिले के बनबसा में एक नाबालिग ने मेडिकल स्टोर संचालक (विशेष समुदाय) पर दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने मकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही प्रशासन ने आरोपी का मेडिकल स्टोर सील कर दिया है. घटना के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. आरोपी विशेष समुदाय से संबंधित है, जिसके बाद बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में घटना को लेकर भारी आक्रोश है.

चंपावत के बनबसा क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने बनबसा थाने में तहरीर देकर एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

घटना की जानकारी सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक एवं हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. बढ़ते जनाक्रोश के बीच प्रशासन ने संबंधित मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई की. इस मामले पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने व दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना भी की.