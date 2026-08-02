ETV Bharat / state

मेडिकल स्टोर का संचालक बेच रहा था 'जहर', एमसीबी की कोतवाली पुलिस ने किया अरेस्ट

आरोपी मेडिकल स्टोर का संचालक मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है.

SELLING WITHOUT PRESCRIPTION DRUGS
मेडिकल स्टोर का संचालक बेच रहा था जहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सिटी कोतवाली पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक को अरेस्ट किया है. मेडिकल स्टोर के संचालक पर आरोप है कि वो बिना डॉक्टरी पर्चे के ही प्रतिबंधित दवाएं बच रहा था. संचालक पर प्रतिबंधित इंजेक्शन दूसरों को भी सप्लाई करने का आरोप है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सिटी कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहा था.

मेडिकल स्टोर का संचालक निकला सप्लायर

कोतवाली पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी को पकड़ा गया. सिटी कोतवाली पुलिस ने पहले एक विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से 46 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए थे. इन इंजेक्शनों की अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपये बताई गई. बालक के पास इन दवाओं के भंडारण या बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था. पुलिस ने पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

मेडिकल स्टोर का संचालक बेच रहा था जहर (ETV Bharat)

नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी: अभिषेक पाण्डेय, जांच अधिकारी, मनेंद्रगढ़

मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी

विवेचना के दौरान बालक से पूछताछ और मेमोरेंडम कथन में खुलासा हुआ कि नशीले इंजेक्शन मध्य प्रदेश के सीधी जिले से मेडिकल स्टोर संचालक विकास कुमार द्विवेदी उपलब्ध कराता था. जांच में आरोपी की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. आरोपी विकास कुमार द्विवेदी, जो मूल रूप से सीधी जिले का निवासी है और वर्तमान में सिंगरौली क्षेत्र में रह रहा था, काफी समय से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया

TAGGED:

MCB POLICE
KOTWALI POLICE MCB
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
ASP ANIL VISHWAKARMA
SELLING WITHOUT PRESCRIPTION DRUGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.