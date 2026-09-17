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सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा शख्स अचानक गिरा, मेडिकल स्टोर संचालक ने सीपीआर देकर बचाई जान

सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था शख्स ( फोटो सोर्स- Kailash Chandra )