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सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा शख्स अचानक गिरा, मेडिकल स्टोर संचालक ने सीपीआर देकर बचाई जान

सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था मेडिकल स्टोर, अचानक नीचे गिर पड़ा, मेडिकल संचालक ने तत्काल दिया सीपीआर, अस्पताल में कराया भर्ती

Medical Store Operator Saves Man Life
सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था शख्स (फोटो सोर्स- Kailash Chandra)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
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चमोली: कर्णप्रयाग-सिमली मार्ग स्थित एक मेडिकल स्टोर पर सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई. वो स्टूल पर बैठे-बैठे अचानक जमीन पर गिर पड़ा. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मेडिकल स्टोर संचालक ने तत्काल सीपीआर देकर उसकी जान बचाने में मदद की. इसके बाद व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

सीने में दर्द की शिकायत लेकर मेडिकल स्टोर आया था व्यक्ति: मेडिकल स्टोर संचालक कैलाश चंद्र ने बताया कि 16 सितंबर की देर शाम एक व्यक्ति अपनी मां के साथ मेडिकल स्टोर पर आया था. उसने सीने में दर्द की शिकायत की. जिस पर उसका बीपी यानी ब्लड प्रेशर जांची गई. जांच में ब्लड प्रेशर करीब 140 आया. ऐसे में उसे तत्काल अस्पताल जाने की सलाह दी, लेकिन व्यक्ति ने अस्पताल जाने से इनकार करते हुए गैस की दवा देने को कहा.

बैठे-बैठे अचानक गिरा शख्स (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

अचानक स्टूल से गिरा, मेडिकल स्टोर संचालक ने सीपीआर देकर बचाई जान: इसी दौरान वो अचानक स्टूल से नीचे गिर गया. ऐसे में कैलाश चंद्र ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए उसे सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दी, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया. समय रहते मिली मदद से उसकी जान बच गई. अब डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार है.

Medical Store Operator Saves Man Life
अचानक गश खाकर गिरा व्यक्ति (फोटो सोर्स- Kailash Chandra)

कैलाश चंद्र ने बताया कि उन्होंने साल 2011 में देहरादून से फार्मेसी का प्रशिक्षण लिया था और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में करीब तीन साल तक कार्य किया. इसके बाद भी वो लंबे समय तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. उनका कहना है कि आपात स्थिति में समय पर प्राथमिक सहायता मिलना बेहद महत्वपूर्ण है. वहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें व्यक्ति को अचानक गिरते और मेडिकल संचालक को तत्काल उसकी मदद करते देखा जा सकता है.

CPR
क्या होता है सीपीआर? (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

किसी मरीज को सीपीआर कैसे दें?

  • मरीज को समतल और कठोर जगह पर लिटा दें. ध्यान रहे ये सब बहुत ही जल्दी करना है.
  • लिटाने के बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर मरीज की छाती के बीचोंबीच कम-कम अंतराल के बाद दबाना शुरू करें.
  • बीच-बीच में उसकी नाक को बंद करके तेजी से उसके मुंह में फूंक मारें.
  • इस प्रक्रिया में तेज-तेज से मरीज की छाती को दबाना जरूरी है. सीने को इतनी तेजी से दबाना है कि हर बार उसका सीना करीब डेढ़ इंच नीचे जाए.
  • सामान्य तौर पर हार्ट बीट 60-100 होती है. ऐसे में कोशिश करें कि 1 मिनट में 60 बार मरीज की छाती को दबाएं.
  • इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें, जब तक कि मरीज में हरकत न शुरू हो जाए या फिर कोई मेडिकल सुविधा यानी एंबुलेंस या डॉक्टर ने पहुंच जाएं

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