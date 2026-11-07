Special: अस्पताल के कर्मवीर, कहा- दूसरों के जीवन में रोशनी भरना ही सच्ची दीपावली
दीपावली पर अस्पताल में मेडिकल स्टाफ तैनात रहते हैं, उनकी दीपावली कैसी रहती है जानिए नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट में.
Published : November 7, 2026 at 8:40 PM IST
धनबाद: दीपावली यानी खुशियों का त्योहार. घरों में रोशनी, बच्चों की खिलखिलाहट, मिठाइयों की खुशबू और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका. लेकिन इस त्योहार पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी दीपावली अस्पताल की चारदीवारी के बीच गुजरती है. जब पूरा शहर अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहा होता है, तब अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ किसी की जिंदगी बचाने में जुटे होते हैं.
किसी के घर में खुशियां लौटाने की कोशिश, तो किसी परिवार की बुझती उम्मीद को फिर से रोशन करने की जिम्मेदारी. इनके अपने बच्चे हैं, परिवार है और दीपावली मनाने की ख्वाहिश भी. लेकिन मरीजों की सेवा इनके लिए सबसे पहले है. अपनों से दूर रहकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरने वाले इन कर्मवीरों की दीपावली कैसी होती है.
त्योहार पर भी जारी रहती है जिंदगी बचाने की जद्दोजहद
दीपावली पर जब पूरा शहर रोशनी और खुशियों में डूबा होता है, तब अस्पतालों में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी रहता है. पटाखों से होने वाली दुर्घटनाएं हो या दूसरी आपात स्थिति, मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके, इसके लिए SNMMCH अस्पताल प्रबंधन पहले से तैयारी करता है. इमरजेंसी रजिस्टर, जरूरी दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाती है. डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि त्योहार की रात भी किसी मरीज को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े.
अपनों से दूर, मरीजों के करीब
अस्पताल में ड्यूटी करना इन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसमें कई बार अपनी खुशियों को पीछे छोड़ना पड़ता है. घर में बच्चे दीपावली मनाने का इंतजार करते हैं. परिवार चाहता है कि इस खास दिन सभी साथ रहें, लेकिन अस्पताल की ड्यूटी इन्हें अपनों से दूर रखती है. शुरुआती दिनों में यह दूरी काफी तकलीफ देती है. हालांकि, धीरे-धीरे परिवार भी इनके काम की अहमियत समझने लगता है.
अस्पताल की दुनिया में इन स्वास्थ्यकर्मियों का एक दूसरा परिवार भी है. यहां आने वाले मरीज, उनके परिजन और साथ काम करने वाले सहयोगी. कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कोई दर्द में है, तो किसी के परिजन अपनों की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ऐसे में ये स्वास्थ्यकर्मी सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के साथ खड़े रहते हैं. स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि भले ही त्योहार पर अपना परिवार पास नहीं होता, लेकिन अस्पताल में मौजूद मरीज और सहकर्मी भी परिवार जैसे ही है. किसी को तकलीफ में देखकर उसे अकेला छोड़ देना संभव नहीं.
मरीज की जान बचाना ही सबसे बड़ी दीपावली
इन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए त्योहार की सबसे बड़ी खुशी घर में दीये जलाना नहीं, बल्कि किसी मरीज की जिंदगी बचाना है. कई बार गंभीर हालत में मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. उनके परिजन उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टरों की ओर देखते हैं. ऐसे वक्त में जब इलाज के बाद मरीज की हालत सुधरती है और वह जिंदगी की जंग जीतकर घर लौटता है, तो स्वास्थ्यकर्मियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है. किसी गरीब परिवार को राहत मिलना, किसी मां की गोद सूनी होने से बचना और किसी परिवार में खुशियां लौटना ही इनके लिए सबसे बड़ा उत्सव है.
बच्चों का इंतजार, लेकिन कर्तव्य सबसे पहले
स्वास्थ्यकर्मियों के बच्चे भी दीपावली पर अपने माता-पिता के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं. घर में दीये जलते हैं, मिठाइयां सजती हैं और बच्चे इंतजार करते हैं कि कब मम्मी-पापा घर आएंगे. कई बार यह इंतजार लंबा हो जाता है. स्वास्थ्यकर्मियों को भी इसका मलाल रहता है. लेकिन जब वे किसी मरीज को स्वस्थ होकर घर लौटते देखते हैं, तो उनका मन संतोष से भर जाता है. यही वजह है कि परिवार से दूर रहने का दर्द भी इनके सेवा भाव के आगे छोटा पड़ जाता है.
परिजनों से धैर्य रखने की अपील
अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजन पहले से ही मानसिक तनाव में होते हैं. ऐसे में कई बार इलाज में देरी या दूसरी परिस्थितियों को लेकर उनका गुस्सा सामने आता है. लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि आपात स्थिति में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है. खासकर दुर्घटना के बाद का गोल्डन आवर मरीज की जिंदगी बचाने में निर्णायक होता है. ऐसे समय में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ विवाद करने के बजाय उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर बीतता पल मरीज के लिए महत्वपूर्ण होता है.
दीपावली पर हर कोई अपने घर को रोशन करना चाहता है. कोई दीयों से, कोई रंगोली से, तो कोई अपनों के साथ खुशियां बांटकर. लेकिन अस्पताल के इन कर्मवीरों की दीपावली कुछ अलग है. इनके हाथों में दीया भले न हो, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश में उम्मीद की लौ जरूर है.
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