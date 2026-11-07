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Special: अस्पताल के कर्मवीर, कहा- दूसरों के जीवन में रोशनी भरना ही सच्ची दीपावली

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

धनबाद: दीपावली यानी खुशियों का त्योहार. घरों में रोशनी, बच्चों की खिलखिलाहट, मिठाइयों की खुशबू और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका. लेकिन इस त्योहार पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी दीपावली अस्पताल की चारदीवारी के बीच गुजरती है. जब पूरा शहर अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहा होता है, तब अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ किसी की जिंदगी बचाने में जुटे होते हैं.

किसी के घर में खुशियां लौटाने की कोशिश, तो किसी परिवार की बुझती उम्मीद को फिर से रोशन करने की जिम्मेदारी. इनके अपने बच्चे हैं, परिवार है और दीपावली मनाने की ख्वाहिश भी. लेकिन मरीजों की सेवा इनके लिए सबसे पहले है. अपनों से दूर रहकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरने वाले इन कर्मवीरों की दीपावली कैसी होती है.