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भानुप्रतापपुर अस्पताल के कर्मचारी धरने पर, बदसलूकी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

बदसलूकी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर में ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हुई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार के सामने धरना शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की घटना हुई थी. इस संबंध में कर्मचारियों ने भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की थी. पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है.

बदसलूकी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंदोलन जारी रहेगा

इसी के विरोध में कर्मचारियों ने सोमवार को एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

भानुप्रतापपुर अस्पताल के कर्मचारी धरने पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

धरने के चलते अस्पताल की अधिकांश नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह संचालित की जा रही हैं.

आपातकालीन सेवाओं को हमने जारी रखा है. इसके अलावा अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं कर्मचारियों के आंदोलन के कारण फिलहाल बंद हैं.- डॉ. अखिलेश ध्रुव, खंड चिकित्सा अधिकारी

वहीं, आंदोलनरत कर्मचारी टोपेश्वरी लाटिया ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा. फिलहाल अस्पताल के बाहर कर्मचारियों का धरना जारी है. अब सभी की नजर प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और अस्पताल की सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं कब तक बहाल हो पाती हैं.