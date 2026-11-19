वाराणसी में देव दीपावली को लेकर मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल, स्वास्थ्य विभाग ने किए ये इंतजाम
मोबाइल मेडिकल यूनिट ऑफ वाटर एंबुलेंस की तैनाती की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:36 PM IST
वाराणसी: देव दीपावली का महापर्व 24 नवंबर को काशी में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि लाखों की होने वाली भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है.
ऐसा पहली बार होगा जब स्वास्थ्य विभाग ने 84 घाटों की लंबी श्रृंखला को क्लस्टर में बताकर विशेष मेडिकल टीमों की तैनाती की है, ताकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में पानी के रास्ते श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल तक ले जाने के लिए सड़क मार्ग तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके. यह इंतजाम इतने प्लानिंग के साथ हुए हैं, जिससे किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में जीवन रक्षा के बेहतर उपाय किए जा सके.
इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि घाटों के आसपास 16 चेक प्वाइंट बनाएं जा रहे हैं. जहां एंबुलेंस अलर्ट मोड में मौजूद रहेंगी. गंगा के उस पार मोबाइल मेडिकल यूनिट ऑफ वाटर एंबुलेंस की तैनाती की जा रही है. गंगा के मुख्य घाटों पर जहां भीड़ होगी, वहां भी वाटर एंबुलेंस की तैनाती रखी जाएगी, जो एनडीआरएफ और जल पुलिस की मदद से एक्टिवेट करने में मददगार साबित होगी. उन्होंने बताया कि आपात स्थिति को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में बेड रिजर्व किया जा रहा है, सारे मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं.
उन्होंने बताया कि 84 घाटों पर क्लस्टर में चीजों को बांटकर मेडिकल व्यवस्था को मेंटेन करने का काम किया जाएगा. एक क्लस्टर में 8 से 10 घाट शामिल किए गए हैं, हर क्लस्टर में एक अधिकारी के साथ एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और पूरी मेडिकल टीम तैनात रहेगी. टीम के पास स्ट्रेचर के साथ इमरजेंसी किट उपलब्ध होगी. घाटों के आसपास 16 चेक प्वॉइंट और एंबुलेंस तैनात रखी जाएगी.
उन्होंने बताया कि 16 चेक प्वॉइंट पर तैनात रहने वाली सभी एंबुलेंस आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार रखी जा रही है, दो वाटर एंबुलेंस रहेंगी, जो गंगा के उस पार इस पर घाट पर तैनात रहेगी. इसमें दवाइयों के साथ डॉक्टर की स्पेशल टीम इमरजेंसी कंडीशंस के लिए मौजूद रहेगी.
स्वास्थ्य विभाग NDRF की मदद से वाटर एंबुलेंस का संचालन करेगा. इसके लिए 2 वाटर एंबुलेंस उपलब्ध हैं, एक जल पुलिस और दूसरी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात की जा रही है. देव दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में आपात स्थिति के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं.
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