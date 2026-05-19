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20 मई को केमिस्ट संघ की देशव्यापी बंदी, दवा दुकानें रहेंगी बंद, ऑनलाइन मेडिसिन बिक्री का विरोध

20 मई को बलरामपुर में सभी मेडिकल हॉल और दवाइयों की दुकानें बंद रहेंगी. बलरामपुर केमिस्ट एवं मेडिसिन संघ ने कहा है कि जब तक ऑनलाइन माध्यमों से दवाओं की बिक्री नहीं रोकी जाएगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये दवाइयां की बिक्री को लेकर मेडिकल संघ ने विरोध जताया है और इसे बंद करने की मांग की है.

बलरामपुर : ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है. बलरामपुर जिले में भी मेडिकल की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसे लेकर बलरामपुर केमिस्ट एवं मेडिसिन संघ ने प्रेस वार्ता की है.

दवा विक्रेताओं की हड़ताल (ETV BHARAT)

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशव्यापी बंद

इस संबंध में डीसीडीए के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि देशभर के बारह लाख से ज्यादा केमिस्ट 20 मई को अपने दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे. ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की आपूर्ति कॉर्पोरेट घराने के लोगों द्वारा किया जा रहा है जिससे आम केमिस्टों के व्यवसाय पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं. भारत सरकार के द्वारा साल 2018 में एक अध्यादेश लाया गया था जिसके माध्यम से आपातकाल स्थिति में आपूर्ति की जाती है. कोविड महामारी के दौरान भी जीएसआर के माध्यम से घर घर तक दवा पहुंचाने के कार्य को अनुमति दी गई थी. आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए.

उन दोनों कानून को हम भारत सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं .हमारी मांग तो जायज है. इसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती है. हमारी बातों को इग्नोर करती है तो आगे हमारे जो उच्च स्तर के संगठन है उनका जो भी निर्देश होगा हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं- अजय गुप्ता, अध्यक्ष, डीसीडीए

दवा विक्रेता संघ कई परेशानी से जूझ रहा

ऑनलाइन दवा बिक्री से नुकसान को लेकर दवा विक्रेता संघ ने कहा कि आज हम जो आम केमिस्ट हैं. वह बड़ी मुश्किल की स्थिति में है. हर दो महीने में ड्रग इंस्पेक्टर जांच करते हैं. इसके बावजूद ऑनलाइन दवाओं की कोई जांच नहीं होती है. सारी बंदिशें हमारे ऊपर हैं. उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है.

20 मई को कई दवा दुकानें जिले में बंद रहेंगी. इस दौरान आपातकाल को देखते हुए कुछ दवा दुकानों को खोलने का फैसला किया गया है. वे खुलीं रहेंगी.