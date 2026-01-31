बिहार में बीच बाजार दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या
Published : January 31, 2026 at 2:15 PM IST
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिला मुख्यालय के नगर थाना क्षेत्र के नावाडीह मोड़ पर एक दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी गई है.
औरंगाबाद में व्यवसायी की हत्या : मृत व्यावसायी की पहचान शहर के ही निवासी मोहम्मद जुनैद के रूप में की गई है. बताया जाता है कि शुक्रवार की रात जुनैद बाजार में पान खाने जा रहे थे. इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने पीछे से उनको गोली मार दी. घटना के बाद से ही शहर में तनाव का माहौल है.
पान खाने जा रहे थे, तभी मारी गोली : मोहम्मद जुनैद औरंगाबाद शहर के पुरानी जीटी रोड पर गैलेक्सी मेडिकल के नाम से दवा दुकान चलाते थे. रात में दुकान बंद कर पान खाने निकले थे, जहां अपराधियों ने उनको गोली मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम : गोली लगने से गंभीर रूप से घायल जुनैद अहमद को इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में बल मौके पर पहुंचा.
''मामले में पुलिस आपसी रंजिश, व्यवसायिक विवाद समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है. मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.''- संजय कुमार पांडेय, एसडीपीओ सदर
इलाके में कैंप कर रही पुलिस : पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर कैंप कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है. फिलहाल सुबह से स्थिति सामान्य बताई जा रही है और बाजार भी खुले हुए हैं.
