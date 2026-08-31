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सरकारी स्कूलों में खुलेंगे मेडिकल रूम, मिलेगी प्राथमिक चिकित्सा व काउंसलिंग की सुविधा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( File Photo )