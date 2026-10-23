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हाईकोर्ट की टिप्पणी- दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा देने के लिए चोट की मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध की पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के लिए ऐसी चोट की चिकित्सकीय रिपोर्ट अनिवार्य नहीं की जा सकती, जिसमें यौन हमले की पुष्टि हो. रिपोर्ट उपलब्ध न होने के आधार पर पीड़िता को सहायता से वंचित करना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 में निर्धारित इस शर्त को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने जौनपुर की आठ वर्षीय पीड़िता की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी करने का निर्देश दिया है.