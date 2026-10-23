हाईकोर्ट की टिप्पणी- दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा देने के लिए चोट की मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नहीं
कोर्ट ने रानी लक्ष्मीबाई कोष की शर्त को असंवैधानिक माना और आठ वर्षीय पीड़िता को 10 दिन में तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:59 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध की पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के लिए ऐसी चोट की चिकित्सकीय रिपोर्ट अनिवार्य नहीं की जा सकती, जिसमें यौन हमले की पुष्टि हो. रिपोर्ट उपलब्ध न होने के आधार पर पीड़िता को सहायता से वंचित करना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 में निर्धारित इस शर्त को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने जौनपुर की आठ वर्षीय पीड़िता की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी करने का निर्देश दिया है.
मामले के अनुसार, 28 जनवरी 2024 को हुई कथित घटना के संबंध में शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया. पीड़िता की चिकित्सकीय जांच हुई, लेकिन यौन हमले से संबंधित विशेष जांच के लिए सहमति नहीं मिलने के कारण अपेक्षित चोट की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी. इसी आधार पर जिला संचालन समिति ने आर्थिक सहायता का आवेदन खारिज कर दिया था.
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला और सतीश कुमार ने दलील दी कि प्राथमिकी और आरोपपत्र में गंभीर यौन अपराध का उल्लेख होने के बावजूद केवल चिकित्सकीय रिपोर्ट के अभाव में सहायता रोकना गलत है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि योजना के तहत निर्धारित तीनों दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
कोर्ट ने कहा कि चिकित्सकीय जांच में चोट नहीं मिलना यौन हमले की घटना को खारिज नहीं करता. किसी अपराध के प्रमाण के लिए भी चोट की रिपोर्ट हमेशा अनिवार्य नहीं होती. ऐसे में पुनर्वास के लिए तत्काल आर्थिक सहायता देने वाली कल्याणकारी योजना में इसे अनिवार्य शर्त बनाना उचित नहीं है. पीठ ने कहा कि कानून पीड़िता की सहमति के बिना चिकित्सकीय जांच करने की अनुमति नहीं देता.
ऐसे में जांच के लिए सहमति नहीं देने के कारण आर्थिक सहायता रोकना पीड़िता को उसके कानूनी अधिकार के इस्तेमाल के लिए दंडित करने जैसा है. यह शर्त योजना के उद्देश्य को ही विफल करती है. कोर्ट ने सहायता का आवेदन खारिज करने का आदेश निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि तीन लाख रुपये पीड़िता के सुरक्षित बैंक खाते में जमा किए जाएं अथवा नाबालिग के हितों की सुरक्षा के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य वैधानिक व्यवस्था के तहत राशि दी जाए.
यह भी पढ़ें : यूपी में टीजीटी के 17735 पदों पर भर्ती, 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन, 23-24 दिसंबर को होगी परीक्षा