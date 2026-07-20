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कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनाए जाएंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां शुरू

कांवड़ यात्रा रूट पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाएंगे. कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है.

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कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनाए जाएंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 4:54 PM IST

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देहरादून: आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने की तैयारियां प्रशासन स्तर से तेज हो गई हैं. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों और चिन्हित चेक पोस्टों पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर पैनी नजर रखेंगी. दरअसल, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम स्थानों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट (एमआरपी) स्थापित किए जाएंगे.

हर मेडिकल रिलीफ पोस्ट पर फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की तैनाती रहेगी, जिससे किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके. इसके अलावा यात्रा मार्ग पर जरूरी दवाइयों, प्राथमिक उपचार सामग्री और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को पूरी यात्रा अवधि के दौरान मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं.

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकार की पहली प्राथमिकता है. प्रशासन की ओर से चिन्हित प्वाइंट, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल में तैनात स्वास्थ्य विभाग की (एमआरपी) मेडिकल रिलीज पोस्ट 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी. जहां रोस्टर के अनुसार, शिफ्ट वाइस डॉक्टरों की तैनाती रहेगी. जिला स्वास्थ्य कार्यकाल की ओर से बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड में भी एंबुलेंस की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.
-मनोज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून-

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