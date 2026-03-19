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चारधाम यात्रा में यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में बनाए जाएंगे एमआरपी

देहरादून: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो जाएगा. जबकि, केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल जाएंगे. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है. जिसके तहत देहरादून जिले का स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा के मुख्य प्रवेश द्वार ऋषिकेश और दूसरी तरफ हरबर्टपुर में मेडिकल रिलीफ पोस्ट यानी एमआरपी बनाएगा. ताकि, यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके. इसके अलावा यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग प्वाइंट भी खोलने की तैयारी की जा रही है.

देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि धामों मे यात्रा से पूर्व यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है. इसको लेकर ऋषिकेश में रोडवेज बस अड्डे के पास मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाया जाएगा. इसके अलावा यात्रा में आने वाली यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग वहीं पर स्क्रीनिंग प्वाइंट भी बनाया जाएगा. इसी तरह हरबर्टपुर बस अड्डे के पास मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाने के साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है.

इसके साथ ही कटापत्थर और नया गांव पेलियो में दो स्क्रीनिंग प्वाइंट बनने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी सभी मेडिकल रिलीफ पोस्टों पर 24 घंटे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी. इसी तरह आवश्यकता के दृष्टिगत ऋषिकेश के स्क्रीनिंग प्वाइंट पर 24 घंटे स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी. जबकि, हरबर्टपुर के स्क्रीनिंग प्वाइंट पर सवेरे 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. यात्रियों की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार समय को बढ़ाया भी जा सकता है.