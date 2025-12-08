ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मेडिकल PG का राज्य कोटा हुआ आधा, कांग्रेस का साय सरकार पर तीखा हमला

छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पीजी सीटें घटने पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है.

Rakesh Gupta President of the Chhattisgarh Congress Medical Cell
छत्तीसगढ़ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता (ETV BHARAT)
Published : December 8, 2025 at 10:19 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी (MD,MS एमडी और एमएस) सीटों के राज्य कोटा को 50% से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. इस फैसले पर अब नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला प्रदेश के उन MBBS छात्रों के साथ अन्याय है जो अपने ही राज्य में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं.

छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय-कांग्रेस

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इसे छात्र विरोधी और छत्तीसगढ़ विरोधी बताया है. उन्होंने साय सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पास आउट MBBS छात्रों को अब पहले की तुलना में आधा कोटा मिलेगा. पहले 50% सीटें राज्य के छात्रों के लिए सुरक्षित रहती थीं, लेकिन नई अधिसूचना में इसे घटाकर 25% कर दिया गया है.

कांग्रेस का साय सरकार पर अटैक (ETV BHARAT)

नए नियम से राज्य के छात्रों को घाटा

राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार अब 75% सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी. डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है, जहां राज्य के छात्रों के लिए सिर्फ 25% और केंद्र के लिए 75% सीटें हों. कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो छत्तीसगढ़ में MBBS करने के बाद यहीं PG करना चाहते हैं. पहले की तुलना में अब सीटें आधी बचेंगी, जिससे प्रतियोगिता दोगुनी और अवसर आधे रह जाएंगे.

भाजपा सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ और यहां के छात्रों के हितों के विपरीत है. इस तरह की व्यवस्था देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है, इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. छात्रों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है - डॉ. राकेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ,कांग्रेस

कांग्रेस ने फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की

चिकित्सा प्रकोष्ठ ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस इस निर्णय का कड़ा विरोध करती है और राज्य सरकार से इसे रद्द करने की मांग करती है. छात्रों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है.

