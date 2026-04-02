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देख लीजिए बिहार में शराबबंदी का हाल! शराब के नशे में सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार

शराबबंदी वाले बिहार में सरकारी डॉक्टर ही नशे में चूर मिले. मामला कटिहार का है, जहां से नशेबाज डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया. पढ़ें

Drunk government doctor arrested
शराब के नशे में सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 7:45 PM IST

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कटिहार: जिले में शराबबंदी कानून के बीच एक जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है. समेली प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को शराब के नशे में अश्लील हरकत करते हुए पाए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शराब के नशे में धुत मिला सरकारी डॉक्टर: घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मिली जानकारी के अनुसार, विनय कुमार सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे नशे की हालत में आपत्तिजनक व्यवहार करते नजर आए.

शराब के नशे में सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप: स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी को दी. एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया.

"एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें डॉक्टर नशे की हालत में दिख रहे थे. लोगों ने शिकायत की थी कि वह अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पोठिया थाने की पुलिस को मौके पर भेजा गया और डॉक्टर को गिरफ्तार करके थाना लाया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आवेदन प्राप्त कर एफआईआर भी की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा. ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में सरकारी डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं. शराब मामले की जांच भी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी."- शिखर चौधरी, एसपी

Drunk government doctor arrested
शराबी डॉक्टर का ड्रामा (ETV Bharat)

पद से बर्खास्त किए गए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी: वहीं, सिविल सर्जन जितेंद्रनाथ सिंह ने भी सख्त कदम उठाते हुए विनय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद से हटा दिया और दूसरे चिकित्सक को समेली प्रखंड का प्रभार सौंप दिया गया है.

"आज ही मैंने वीडियो देखा है. मैंने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है. प्रभारी को बदल दिया गया है और दूसरे प्रभारी कृष्ण कुमार यादव को पदस्थापित किया गया है, वह समेली में ही डॉक्टर हैं."- जितेंद्रनाथ सिंह,सिविल सर्जन

शराबबंदी कानून को लेकर सवाल: इस कार्रवाई के बाद जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की तत्परता देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. बिहार में लंबे समय से लागू शराबबंदी कानून के बावजूद एक उच्च पद पर तैनात अधिकारी का ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में होना चिंता का विषय है.

Drunk government doctor arrested
PHC में पदस्थापित हैं विनय कुमार सिंह (ETV Bharat)

अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू: बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. वहीं 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है. 10 सालों से राज्य में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से शराब का धंधा जारी है. वहीं आए दिन शराब के नशे में लोगों को पकड़ा भी जाता है. साथ ही जहरीली शराब से मौत के भी मामले सामने आते रहते हैं.

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