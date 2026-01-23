ETV Bharat / state

पैर का ऑपरेशन करने के बाद महिला की मौत, निजी अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर गिरफ्तार

दुर्ग: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया चिरज वर्मा ने धमधा थाने में निजी अस्पताल के खिलाफ इलाज में लापरवाही का मामला दर्ज कराया. जिस पर जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधक और मेडिकल ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को शिकायतकर्ता की मां पद्माबाई वर्मा उम्र 57 वर्ष घर के आंगन में गिर गई थी. जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आ गई, वे चलने में असमर्थ हो गई. 11 अक्टूबर 2025 को पद्माबाई को इलाज के लिए घर वाले श्रेया अस्पताल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, धमधा लेकर पहुंचे. 13 अक्टूबर 2025 को महिला के पैर का ऑपरेशन किया गया. लेकिन ऑपरेशन के बाद 14 अक्टूबर को महिला की हालत बिगड़ने लगी. सांस लेने में परेशानी होने लगी. जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने स्टाफ और एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी रेफर कर दिया. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

दुर्ग में इलाज में लापरवाही के बाद मौत पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

इलाज में लापरवाही और बिना पूछे रेफर करने का आरोप

महिला की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना सहमति के रेफर किया गया. रेफर करते समय एम्बुलेंस में समुचित चिकित्सकीय देखरेख और डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी. जिसके कारण रास्ते में ही उनकी मां की मौत हो गई. जिसके बाद पीड़ित ने धमधा थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर गिरफ्तार

धमधा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. तथ्यों के आधार पर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही से मौत होना पाया गया. थाना धमधा में अपराध धारा 106(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू की गई. श्रेया अस्पताल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक मनीष राजपूत और डॉक्टर अभिषेक पांडे को गिरफ्तार किया गया है.