बड़ी लापरवाही: ऑपरेशन के बाद प्रसूता के पेट में छोड़ा सर्जिकल तौलिया, जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला
ढाई महीने बाद सीटी स्कैन में खुलासे पर तीन डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है.
Published : November 19, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:38 AM IST
धौलपुर : जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करने के दौरान चिकित्सकों ने प्रसूता के पेट में सर्जिकल तौलिया छोड़ दिया और ऊपर से टांके लगा दिए. करीब ढाई महीने तक दर्द से तड़पने के बाद जब महिला को आगरा ले जाकर सीटी स्कैन कराया गया, तब इस भयानक लापरवाही का खुलासा हुआ. पेट में तौलिया छूटने की वजह से महिला की आंतें बुरी तरह सड़ चुकी हैं और वह फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.
मामले को लेकर पीड़ित पति ने कोतवाली थाने में तीन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है. इस पूरे मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि पीड़ित पति की ओर से शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, पुलिस इस गंभीर मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रही है और निर्देश मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढे़ं: अजमेर में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप... हंगामा
शहर के दारा सिंह नगर निवासी बालकृष्ण तिवारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी 27 वर्षीय पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर सरकारी जनाना अस्पताल के डॉक्टर दीपक गुप्ता को दिखाया था. जांच के बाद डॉक्टर गुप्ता ने धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की सलाह दी. डॉक्टर की बात मानकर परिजनों ने प्रसूता को वहां भर्ती करा दिया.
शिकायतकर्ता ने बताया 24 अक्टूबर 2026 को डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर नताशा ने सफल डिलीवरी भी कर दी. 5 दिन अस्पताल में भर्ती करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया. लेकिन घर पहुंचने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. पति ने बताया ऑपरेशन के टांके वाले स्थानों से मवाद आना शुरू हो गई. जब डॉक्टर दीपक गुप्ता को पीड़िता को दिखाया तो नॉर्मल इन्फेक्शन बता कर दवा दे दी गई. लेकिन महिला की तबीयत में सुधार नहीं हुआ. वजन घटने के साथ उल्टियों की शिकायत होने लगी.
इसे भी पढे़ं: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
जब महिला की ज्यादा तबियत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर दीपक गुप्ता ने उसे रेफर कर दिया. पति ने बताया महिला को आगरा एक निजी अस्पताल मे भर्ती कराया गया. जब चिकित्स्कों ने सीटी स्कैन कराया, तब मामले का खुलासा हुआ है. महिला के पेट में सर्जिकल तौलिया रह गई और चिकित्सकों ने टांके लगा दिए. जिस वजह से महिला की आंतें सड़ गई हैं. फिलहाल महिला का आगरा के एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. आगरा के चिकित्सकों ने एक ऑपरेशन भी किया है. लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा है. महिला के पति ने तीनों चिकित्सकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दी है.