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बड़ी लापरवाही: ऑपरेशन के बाद प्रसूता के पेट में छोड़ा सर्जिकल तौलिया, जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला

ऑपरेशन के बाद प्रसूता के पेट में भूले तौलिया ( फोटो ईटीवी भारत धौलपुर )

धौलपुर : ​जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करने के दौरान चिकित्सकों ने प्रसूता के पेट में सर्जिकल तौलिया छोड़ दिया और ऊपर से टांके लगा दिए. करीब ढाई महीने तक दर्द से तड़पने के बाद जब महिला को आगरा ले जाकर सीटी स्कैन कराया गया, तब इस भयानक लापरवाही का खुलासा हुआ. पेट में तौलिया छूटने की वजह से महिला की आंतें बुरी तरह सड़ चुकी हैं और वह फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

मामले को लेकर पीड़ित पति ने कोतवाली थाने में तीन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है. इस पूरे मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि पीड़ित पति की ओर से शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, पुलिस इस गंभीर मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रही है और निर्देश मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.