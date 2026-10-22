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प्रसव पीड़ा से तड़पती रही गर्भवती महिला, स्वास्थ्य केंद्र पर लटका रहा ताला, CMHO ने कहा- जांच प्रतिवेदन के आधार पर होगी कार्रवाई

बलरामपुर जिले के रेवतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, CMHO ने कहा- वर्तमान में जच्चा बच्चा दोनों ठीक

HOSPITAL LOCKED DELIVERY EMERGENCY
प्रसव पीड़ा से तड़पती रही गर्भवती महिला, स्वास्थ्य केंद्र पर लटका रहा ताला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2026 at 3:44 PM IST

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बलरामपुर: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. रेवतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला जब स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ दिखा. साथ ही कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी उस दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद नहीं था.

बलरामपुर जिले के रेवतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्भवती पहुंची थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. मामला बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के अंतर्गत रेवतपुर गांव का है. इस प्राथमिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नर्स स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं. लेकिन जब गर्भवती महिला पहुंची तो अस्पताल के गेट पर ताला लगा मिलने और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहने का आरोप है.

hospital locked delivery emergency
CMHO ने कहा- जांच प्रतिवेदन के आधार पर होगी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्यवाही

इस संबंध में बलरामपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में राजपुर बीएमओ से जानकारी मंगाई गई है. इसके मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतपुर में संबंधित महिला की डिलीवरी वहां के स्टाफ के द्वारा कराई गई है.

अभी वर्तमान में जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं. जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, उसी प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.- डॉ विजय सिंह, CMHO

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प्रसव पीड़ा के दौरान हॉस्पिटल बंद
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