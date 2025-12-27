चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले-लाइफस्टाइल और खानपान में लापरवाही से बिगड़ रही सेहत

चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले-लाइफस्टाइल और खानपान में लापरवाही से बिगड़ रही सेहत
अजमेर के जेएलएन अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी के लिए 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
Published : December 27, 2025 at 8:29 PM IST
अजमेर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, उसी तरह बीमारियां भी बढ़ रही है. इनका ज्यादातर कारण बिगड़ी लाइफस्टाइल, खानपान में लापरवाही और बुरी आदतें हैं. खींवसर शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की हीरक जयंती समारोह में शिरकत करने आए थे.
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का गौरवशाली इतिहास रहा है. यहां से निकले चिकित्सकों ने देश और दुनिया में अपना नाम किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को आरोग्य योजना के तहत 70 फीसदी खर्च मिलता है. प्रदेश में 22 हजार छोटे-बड़े अस्पताल हैं. प्रदेश में चिकित्सा सुविधा और बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं. अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में तब्दील होगा, जहां आधुनिक सुविधाएं मिलेगी.
चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि जेएलएन अस्पताल में दूसरे चरण में गैस्ट्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और तीसरे चरण में प्लास्टिक सर्जरी, जीआई सर्जरी आदि विभाग वर्ष 2027 तक तैयार हो जाएंगे. इसके लिए 190 करोड़ और 60 करोड़ में नाक, कान, गले का ब्लॉक बनेगा. अस्पताल की 100 वर्ष पुरानी इमारत को गिराकर अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल बनेगा. नई इमारतें एम्स की तर्ज पर बनाएंगे. इमारत के साथ चिकित्सा व्यवस्था भी उसी तर्ज पर होगी. उन्होंने दावा किया कि बाहर राज्यों से भी लोग राजस्थान में इलाज कराने आ रहे हैं.
सुपर स्पेशलिटी में बनेगी पहचान: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 1861 में अजमेर में केवल एक डिस्पेंसरी से एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था शुरू हुई. 1967 तक यह विशाल वट वृक्ष बन गया. अजमेर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली. जेएलएन मेडिकल कॉलेज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. जल्द सुपर स्पेशलिटी के रूप में भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की पहचान देश और प्रदेश में होगी. समारोह में पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया.
