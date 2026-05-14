सबसे पवित्र पेशे में से एक है डॉक्टरी, जानिए क्यों हिमाचल HC ने चिकित्सक के साथ भेदभाव को बताया अन्याय?
हिमाचल हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कुछ डॉक्टरों को बार-बार ट्राइबल एरिया में सर्विस के लिए बाध्य करना भेदभाव है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 10:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरी का पेशा दुनिया के सबसे पवित्र प्रोफेशन में से एक है. यदि कोई डॉक्टर अपने नियोक्ता यानी सरकारी व्यवस्था की तरफ से भेदभावपूर्ण रवैये से व्यथित होता है तो वो मानसिक रूप से मरीजों की शत-प्रतिशत समर्पित सेवा करने लायक नहीं होगा. इस टिप्पणी के साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के साथ भेदभाव को अन्याय करार दिया है.
यह मामला चिकित्सकों के ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने से संबंधित है. दरअसल, एक डॉक्टर ने ट्राइबल एरिया में वांछित समय से अधिक सेवाएं दी थी. बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वसीम अकरम ने ट्राइबल एरिया में अपने सामान्य कार्यकाल को पूरा किया. बाद में उन्होंने नियम के अनुसार अपने मनपसंद स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि ट्राइबल एरिया में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी है, लिहाजा ट्रांसफर नहीं की जा सकती है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सूची तलब की, जिन्होंने कभी भी ट्राइबल एरिया में सेवाएं नहीं दी हैं. अदालत ने मंडी, चंबा, कांगड़ा व ऊना में तैनात उन एमडी पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग विशेषज्ञों का सारा विवरण मांगा था, जिन्होंने कभी भी ट्राइबल एरिया में सेवाएं नहीं दी थी.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने वांछित समय से अधिक समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद ट्रांसफर चाहने वाले डॉक्टर की याचिका की सुनवाई में उसके साथ हो रहे भेदभाव को अन्यायपूर्ण करार दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने से परहेज नहीं किया है. पहले भी याचिकाकर्ता डॉक्टर ने 28 जनवरी 2020 से नवंबर 2022 तक ट्राइबल एरिया सर्व किया है. उस दौरान याचिकाकर्ता को पीजी डिग्री के लिए चुना गया था. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पीजी डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें फिर से ट्राइबल एरिया में सर्विस के लिए भेजा गया. अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद जताई है कि वह सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ट्राइबल एरिया में सेवाएं देना सुनिश्चित करे.
अदालत ने कहा कि कुछ डॉक्टरों को बार-बार ट्राइबल एरिया में सर्विस के लिए बाध्य करना भेदभाव है. इससे साफ तौर पर कलह पैदा होती है. यदि स्वास्थ्य विभाग आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती तर्कसंगत तरीके से करे तो ऐसी कलह को टाला जा सकता है. हाईकोर्ट ने फिर से उम्मीद जताई कि प्रार्थी को अगली सुनवाई तक ट्राइबल क्षेत्र से बाहर तैनाती दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि सिविल अस्पताल भरमौर में सेवारत बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वसीम अकरम ने याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी.
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