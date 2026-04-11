ETV Bharat / state

हाथी गांव में 75 हाथियों का जांचा स्वास्थ्य, फिटनेस का मिलेगा सर्टिफिकेट

हाथियों में टीबी, त्वचा संक्रमण, आंख, ब्लड, पेट समेत अन्य शारीरिक परीक्षण किए. सैंपल लेकर जांच को भेजे.

Veterinarians conducting health check-ups on elephants.
हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते पशु चिकित्सक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में हाथियों की मेडिकल जांच की गई. वन्यजीव पशु चिकित्सकों ने दो दिवसीय मेडिकल कैंप में करीब 75 हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल लिए एवं जांच के लिए भेजे. आमेर में हाथी सवारी के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं. ऐसे में हाथियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. वन विभाग हाथियों की सेहत पर नजर रखता है. स्वस्थ हाथियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ.अशोक तंवर ने बताया कि आमेर स्थित हाथी गांव में हाथियों के लिए दो दिवसीय मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया. पशु चिकित्सकों ने हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल लिए. हाथियों में टीबी, त्वचा संक्रमण, आंख, ब्लड, पेट समेत अन्य शारीरिक परीक्षण किए. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद हाथियों को फिट और अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. हाथियों के मुंह, कान, नाक, ब्लड समेत अन्य सैंपल लेकर लैब में भेजे हैं. यदि हाथियों की जांच रिपोर्ट में कमी पाई तो इलाज किया जाएगा. एलीफेंट राइड के लिए हाथी फिट होना आवश्यक है.

हाथी गांव में 75 हाथियों का जांचा स्वास्थ्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सर्दी में गजराज का VIP ट्रीटमेंट, हाथी खा रहे दलिया, बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश, नूरानी तेल से मालिश

हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया, वन विभाग की ओर से हाथी गांव में शिविर लगाया गया. इसमें हाथियों के विभिन्न सैंपल एकत्र किए. हाथियों का शारीरिक परीक्षण किया. हाथियों के लिए दवाइयां भी दी गई है. हाथियों के देखभाल के संबंध में हाथी पालकों और महावतों को जानकारी दी गई.

Veterinarians conducting health check-ups on elephants.
हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते पशु चिकित्सक (ETV Bharat Jaipur)

वहीं हाथी पालक आसिफ खान बोले, जांच के बाद ही हाथियों को फिटनेस और अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. साल में दो बार हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. इसमें हाथियों की पूरी जांच की जाती है. हाथियों को निशुल्क दवाई भी दी जाती है. महावतों और हाथी पालकों को हाथियों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया गया. गर्मी में हाथियों को सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए.

पढ़ें:शाही अंदाज में रैंप पर उतरे हाथी, सिर से पांव तक गहनों से सजे, 'बाबू' बना शो स्टॉपर

TAGGED:

MEDICAL CAMP FOR ELEPHANTS
MEDICAL CAMP AT ELEPHANT VILLAGE
PHYSICAL EXAM OF 75 ELEPHANTS
FOREST DEPARTMENT ORGANIZED CAMP
CAMP FOR ELEPHANTS IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.