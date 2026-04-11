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हाथी गांव में 75 हाथियों का जांचा स्वास्थ्य, फिटनेस का मिलेगा सर्टिफिकेट

जयपुर: आमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हाथी गांव में हाथियों की मेडिकल जांच की गई. वन्यजीव पशु चिकित्सकों ने दो दिवसीय मेडिकल कैंप में करीब 75 हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल लिए एवं जांच के लिए भेजे. आमेर में हाथी सवारी के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं. ऐसे में हाथियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. वन विभाग हाथियों की सेहत पर नजर रखता है. स्वस्थ हाथियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ.अशोक तंवर ने बताया कि आमेर स्थित हाथी गांव में हाथियों के लिए दो दिवसीय मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया. पशु चिकित्सकों ने हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल लिए. हाथियों में टीबी, त्वचा संक्रमण, आंख, ब्लड, पेट समेत अन्य शारीरिक परीक्षण किए. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद हाथियों को फिट और अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. हाथियों के मुंह, कान, नाक, ब्लड समेत अन्य सैंपल लेकर लैब में भेजे हैं. यदि हाथियों की जांच रिपोर्ट में कमी पाई तो इलाज किया जाएगा. एलीफेंट राइड के लिए हाथी फिट होना आवश्यक है.