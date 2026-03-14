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प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का मेडिकल परीक्षण; 6 चिकित्सकों की टीम ने की जांच, वीडियोग्राफी भी कराई गई

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की निष्पक्ष जांच से घटना की वास्तविकता सामने आएगी.

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज
आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:23 PM IST

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प्रयागराज : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में चर्चा में आये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का शनिवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया. मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में सीएमओ के नेतृत्व में छह डॉक्टर के पैनल ने मेडिकल परीक्षण किया. इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा.

जारी पत्र
जारी पत्र (Photo credit: मीडिया सेल)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज में विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया था. जिसके तहत शनिवार को चिकित्सालय में जीआरपी पुलिस की निगरानी में मेडिकल परीक्षण कराया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. पूरे चिकित्सीय परीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराई गई. जारी पत्र के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड में फिजीशियन, डाॅ. सीपी श्रीवास्तव, आर्थोसर्जन डाॅ. रणधीर सिंह चौहान, नेत्र सर्जन, डाॅ राम मिलन, ईएनटी सर्जन, डाॅ. एके जायसवाल, सर्जन डाॅ. आर्येंद्र सिंह, दंत सर्जन, डाॅ. मिथलेश की टीम शामिल रही.

मेडिकल बोर्ड की टीम ने नाक, दांत तथा आंख की चोटों सहित अन्य शारीरिक चोटों का परीक्षण किया और आवश्यक चिकित्सीय जांच की. इस दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड की निष्पक्ष जांच से घटना की वास्तविकता सामने आएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

मेडिकल परीक्षण के लिये दिया था प्रार्थना पत्र : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज दोनों को प्रार्थना पत्र देकर यह निवेदन किया गया था कि घायल होने के कारण उनकी चोटों का निष्पक्ष चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित कर वीडियोग्राफी सहित परीक्षण कराया जाए. जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज में विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किया गया था.

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