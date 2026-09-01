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भीख मांगने वाले बच्चों का रेस्क्यू मामला: मेडिकल बोर्ड ने की जांच, अल्ट्रासाउंड भी होगा

पलामूः जिला में भीख मांगने वाले दो बच्चों का सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू किया, उन दोनों के पेट में चीरा का निशान है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों का मेडिकट टेस्ट कराया जा रहा है.

बच्चों की जांच के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में एक बोर्ड का गठन किया गया है. मेडिकल बोर्ड ने बुधवार को शुरुआती डायग्नोस्ट किया है. बुधवार को दोनों बच्चों का अल्ट्रासाउंड होगा. पलामू सीडब्ल्यूसी ने दोनों बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल बोर्ड से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है.

जानकारी देते सीडब्ल्यूसी के सदस्य (ETV Bharat)

दरअसल, मेदिनीनगर में कोयल नदी के तटीय क्षेत्र से भीख मांगने वाले दो बच्चों का सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू किया. इस दौरान एक बच्चा भाग गया. शुरुआती पूछताछ में दोनों बच्चों ने सीडब्ल्यूसी को बताया कि वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं. बाद में दोनों बच्चों के माता-पिता सीडब्ल्यूसी के पास पहुंचे. माता-पिता ने अपना दस्तावेज बिहार के गया जिला के बोधगया का दिखाया है.