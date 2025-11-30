ETV Bharat / state

धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में पीपीपी मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार से मिल चुकी है मंजूरी: अजय कुमार सिंह

धनबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण करते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: महंगे अस्पतालों में इलाज करा पाने में असमर्थ रहने पर सरकारी अस्पतालों का रुख करनेवाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. 100 बेड का धनबाद सदर अस्पताल जल्द ही 150 बेड का अस्पताल हो जाएगा. साथ ही सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बेड की संख्या बढ़कर 420 हो जाएगी. धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है.

धनबाद सदर अस्पताल का किया निरीक्षण

तीन दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जिला सदर अस्पताल के निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि 16 करोड़ की लागत से धनबाद सदर अस्पताल कैंपस का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. जिसमें कई भवन भी बनाए जाएंगे. जिसके बाद धनबाद सदर अस्पताल में डेढ़ सौ बेड की सुविधा हो जाएगी.

धनबाद में बयान देते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीपीपी मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज

उन्होंने यह भी बताया कि धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में ही पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज भी बनना है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल भी चुकी है और राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्रक्रिया में है. मेडिकल कॉलेज बन जाने से पूरा अस्पताल 420 बेड का हो जाएगा.