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लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन; कैंपस से बाहर जाने पर प्रतिबंध का विरोध

पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे.

लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन.
लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: बंथरा थाना क्षेत्र के जुनाबगंज स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कानपुर रोड की कानपुर से लखनऊ आने वाली पटरी जाम कर छात्रों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

सड़क पर बैठे छात्रों ने हमें चाहिए आजादी के नारे लगाते हुए संस्थान प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने और छात्रों की स्वतंत्र आवाजाही पर अवैध प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया. सूचना पर बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह और कृष्णानगर एसीपी अभिषेक पांडेय मौके पर पहुंचे.

पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे. रोड को जाम कर प्रदर्शन के कारण कानपुर से लखनऊ आने वाली पटरी पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया. हालांकि बाद में पुलिस को यातायात डाइवर्ट कर विपरीत दिशा गाड़ियां निकलवानी पड़ीं.

कैंपस से बाहर जाने पर प्रतिबंध का विरोध. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि पिछले करीब 3 सप्ताह से छात्र-छात्राओं को संस्थान परिसर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है. केवल रविवार को भी पूर्व अनुमति के बाद 4 घंटे के लिए बाहर जाने की छूट दी जाती है.

उनका कहना है कि परिसर में आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है. भीषण गर्मी के बावजूद हॉस्टल में कूलर और एसी की व्यवस्था नहीं है, जबकि भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब है और कई बार खाने में कीड़े पाए गए हैं.

छात्रों ने बताया कि परिसर में स्टेशनरी की दुकान तक नहीं है, जिससे पेन जैसी सामान्य वस्तु खरीदने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती. उनका आरोप था कि यदि किसी छात्र के घर में आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए या पहले से ट्रेन का वैध टिकट हो, तब भी उसे कैंपस छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती.

उन्होंने यह भी कहा कि परिसर में जिम जैसी सुविधाएं नहीं हैं और रात 10 बजे के बाद कैंटीन भी बंद हो जाती है. छात्रों ने मांग की है कि पहले की तरह उन्हें स्वतंत्र रूप से परिसर से बाहर आने-जाने की अनुमति दी जाए और प्रबंधन के कथित प्रतिबंधात्मक नियम तत्काल समाप्त किए जाएं.

काफी देर तक चले रोड जाम प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद संस्थान के चेयरमैन बीपी यादव धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं के पास पहुंचे और उन्हें काफी देर तक समझाया.

बाद में चेयरमैन ने अपराह्न करीब 3 बजे छात्र-छात्राओं के लिए बीते दिनों लगाया गया प्रतिबंध हटाने की बात कहते हुए पहले की तरह रोज शाम 4 बजे से 8 बजे तक कॉलेज परिसर से बाहर आने जाने की छूट देने का आश्वासन दिया. तब छात्र-छात्राओं ने रोड जाम प्रदर्शन समाप्त कर दिया.

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