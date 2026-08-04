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अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का डायग्राम मिलने के बाद हड़कंप, छात्रों का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा

अयोध्या: राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कराने का निर्णय लिया है. कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों से एफिडेविट मांगा है, जिसमें उन्हें अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि या किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के बारे में जानकारी देनी होगी. संदिग्ध छात्रों का सत्यापन कराया जाएगा और आपराधिक पृष्ठभूमि पाए जाने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जा सकती है. यह फैसला तब लिया गया जब प्रथम वर्ष के एक छात्र द्वारा बम का संदिग्ध डायग्राम बनाए जाने की घटना सामने आई है.



दरअसल, एक्स-रे टेक्नीशियन कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्र ने कथित तौर पर बम से संबंधित एक डायग्राम बनाया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया. इस घटना के बाद प्राचार्य ने पूरे कॉलेज के छात्रों की पृष्ठभूमि जांचने का आदेश दिया है. इसमें एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, एक्सरे टेक्निशियन, फार्मा इत्यादि के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा.



प्रशासन का कहना है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील संस्थान में सुरक्षा और अनुशासन सर्वोपरि है. किसी भी छात्र के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर न केवल उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सूचित किया जा सकता है. सभी छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एफिडेविट जमा करना अनिवार्य किया गया है, जो छात्र एफिडेविट नहीं देंगे या गलत जानकारी देंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.



प्राचार्य ने सभी विभागों को दिए निर्देश: कॉलेज प्रशासन का यह कदम छात्रों के बीच सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य ने सभी विभागों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोका जाए और कॉलेज परिसर को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए. कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि सभी मेडिकल स्टूडेंट को एफिडेविट देने का निर्देश जारी किया गया, जिससे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड हमारे पास रहे.



संदिग्ध न मिलने पर पूछताछ के बाद छोड़ा: मेडिकल कॉलेज के एक्सरे टेक्निशियन प्रथम वर्ष के छात्र को पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है. हालांकि छात्र का मोबाइल और लैपटॉप अभी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में ही गया है. जांच के बाद ही वह उसे दिया जाएगा.





सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में छात्र से कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई. रविवार देर रात उसे उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया गया. हिदायत दी गई है कि दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने पर पुलिस के पास आना होगा.